Akol Grup ailesi, yeni yıl yemeğinde buluştu

Ülkenin lider inşaat firmalarından Akol Grup, geçtiğimiz hafta sonu Salamis Bay Conti Otel’de Türkiye’nin ünlü sanatçılarından Fatih Ürek’in de sahne aldığı yeni yıl balosunda muhteşem eğlence yaşadı.

Yılbaşı yemeğine Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, UBP milletvekili Aytaç Çaluda, UBP milletvekili Resmiye Canaltay ile K.T Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Çalışanların ve özel davetlilerin gönüllerince eğlendiği gecede 2020’nin önemli hedeflerinden söz edildi, başarılı bir yıl geçirmek için daha çok çalışılacağı kaydedildi.

Başbakan Ersin Tatar, grup direktörü Niyazi Şanal ile tüm yönetici ve çalışanlara başarılı bir yıl diledi. Tatar “Daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün ülkemizin müteahhitleri yaptıkları projeler ile artık bir dünya markası haline geliyor. Akol Grubun yeni yılda yapmayı düşündüğü projeleri görünce büyük bir heyecan duydum. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

Akol Grup Direktörü Niyazi Şanal da 2019’un artık geride kaldığını 2020 yılında şirket olarak çok büyük projelere imza atmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve yeni yılın ilk aylarında yeni projelerinin lansmanını yapacaklarını söyledi.

Akol Grubun yeni yıl eğlencesinde Ahmet Evan, Latin dans grubu ve Türkiye’nin ünlü sanatçısı Fatih Ürek sahne aldı.

28/12/2019 13:35