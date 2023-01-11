Akol’un kitabı tanıtıldı… ''Dünya gizemli bir hazine, bol bol gezmeliyiz''

İpek Akol’un ilk kitabı “Düşümdeki Kıtaya İpeksi Bir Yolculuk” kitabı Işık Kitabevi’nde tanıtıldı.

Akol, etkinliğe yoğun ilgi gösteren okurları ile sohbet etti, kitabını imzaladı.

Kitabında gezdiği ülkeleri ve deneyimlerini paylaşan Akol, dünyayı gizemli bir hazineye benzeterek, bu hazineyi keşfetmek için insanın bol bol gezmesi gerektiğini savunuyor. Akol kitabını şu ifadelerle anlatıyor:

"Dünyayı gizemli bir hazineye benzetiyorum. Farklı diller, dinler, ırklar ve kültürlerle birlikte, sırlarla dolu kocaman bir hazine. Bu uçsuz bucaksız hazineyi keşfettikçe, daha çok gezmek ve görmek istiyorum. Gördüklerimi ve yaşadıklarımı hafızama kazırken, bir yandan da anılarımı yazıyorum küçücük not defterime, attığım her adımda. Baş başa kaldığım anlılarla yüklü defterim duygularıma ortak olurken, mutlulukla karışık bir hüzün kaplar içimi her yolculuk bitiminde..."

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11/01/2023 10:49