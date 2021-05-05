Akova - Geçitkale Arasında Kaza! 3 kişi yaralandı

İskele - Ercan Anayolu üzerinde (Akova - Geçitkale kavşakları arasında),bugün saat 12:30 sıralarında, Niyazi BORANSEL (E-58), arkasında, çekmekte olduğu hayvan nakil aracının bulunduğu GD 068 plakalı aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, aracının sol arka lastiğinden kopan parçayı almak üzere yol içerisinde durduğu sırada, arkasından aynı istikamete doğru seyreden Mehmet UYSAL (E-56) yönetimindeki GH 439 plakalı kamyonun hayvan nakil aracının arka kısmına çarpmasını sonucu trafik kazası meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı araç, yolun solunda bulunan çelik bariyere çarpmış, o esnada GD 068 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks APPLETON (E-14) araç GD 068 plakalı araç ile barijer arasına sıkışarak yaralandı. Kazada yaralanan GD 068 plakalı araç sürücüsü Niyazi BORANSEL ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan KELLY (K-31) ve Evan Monks APPLETON kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturma devam ediyor.

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05/05/2021 14:27