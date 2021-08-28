Akova Ayin Yapılacak

KKTC makamlarının ilgili başvuruyu onaylaması üzerine yarın, Akova’daki “Timiu Prodromu Kilisesi”nde ayin yapılacağı bildirildi.

Alithia’nın “Konstantias-Mağusa Metropolitliği”nden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, BM Barış Gücü aracılığıyla yaptıkları başvurunun KKTC makamlarınca onaylanması üzerine adı geçen kilisede, çeşitli nedenlerle verilen uzun bir aradan sonra yarın Pazar ayini yapılacağını yazdı.

Açıklamada bedava ulaşım imkanı sunulacağı kaydedilirken katılımcılardan beraberlerinde 72 saatlik negatif sonuçlu, üzerindeki isimlerin Latin harfleriyle yazılı olduğu hızlı test ve süresi dolmamış kimlik veya pasaport bulundurmaları istendi.

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28/08/2021 13:31