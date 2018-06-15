Akova, Şerifoğlu ile devam

Akova Vuda geçtiğimiz akşam yaptığı toplantıda, 2018-2019 futbol sezonu için teknik direktör Eralp Şerifoğlu ile yeniden anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonun son 9 haftasında Akova’da göreve getirilen Eralp Şerifoğlu nezaretinde, çıktığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Akova, sezonu 9.sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz akşam toplanan Akova yönetimi yeni sezonda bu zorlu görevi Eralp Şerifoğlu’nun yapması için yapılan teklifi kabul etmesinin ardından iki taraf el sıkıştı ve Akova’nın yeni sezondaki hocası yine Eralp Şerifoğlu oldu. Kulüpten yapılan açıklamada ise Akova’nın teklifini yeniden kabul eden tecrübeli hocamız Eralp Şerifoğlu’na ve ekibine teşekkür eder, başarılar dileriz denildi.