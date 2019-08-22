Akova yok; Maraş var

Pet Birinci Ligi’nde Akova Vuda takımının lige katılmayacağını bildirmesi üzerine dün fikstür çekimi öncesinde toplanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu K-Pet Birinci Ligden geçen sezon Play-out maçlarında düşen son takım olan Maraş futbol takımının Akova Vuda’nın yerine lige alınmasına karar verdi.

Akova Vuda, başarılarla dolu son dört sezonun ardından, yaşadığı mali sorunlar ve artan maliyetleri karşılayabilecek bir yönetimin ortaya çıkmaması nedeniyle ligden çekildi.

Hasan Oy başkanlığındaki Maraş ise, yeniden terfi için iddialı bir kadro oluşturma peşindeydi. Maraş dün yapılan fikstür çekimen göre ilk hafta karşılaşmasında Ozanköy ile mücade edecek.