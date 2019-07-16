Akova’da gençler anılıyor

Akova’lı gençler 90’lı yılların en gözde turnuvalarından Seven Sıde(7’ye 7) futbol turnuvası’nı, Genç Kalpler Anı Turnuvası adı altında düzenleniyor.

Akova’lı bir grup gencin organize ettiği Genç Kalpler Anı turnuvası, 90’lı yılların en popüler turnuvası Seven Sıde olarak hafızalarda yerini alıyor. 23-24 Temmuz’da Akova Eray Vudalı stadında yapılacak Organizasyona talebin çok olması beklenirken, turnuva ile ilgili detay açıklandı.

GELENEKSEL GENÇ KALPLER ANI TURNUVASI Turnuva bilgileri:

23- 24 Temmuz 2019 tarihlerinde saat 18.00’de Akova Şakir Ahmet Vudalı Spor Kompleksi – Eray Vudalı Stadı’nda başlayacak.

Takım sayısı az ise turnuva başladığı gün sona erecek. Takım sayısı fazla ise 1.gün elemeler, 2.gün ise finaller olacak.

Turnuva 1. , ve 3.’süne kupa ödülleri verilecektir.

Turnuvaya son kayıt tarihi; 21Temmuz 2019 Pazar günü saat 18.00’dir. (Belirtilen tarih sonrası kayıt kabul edilmeyecektir.)

İletişim ve kayıtlar; takım ismi, kadrodaki oyuncuların isim ve soy isimleri açık yazılacak şekilde, lisanslıların kimler olduğu belirtilecek şekilde olacaktır.

Whatsapp üzerinden 05338491330 ve 05338407448 numaralı telefonlara mesaj yolu ile kayıt kabul edilecektir.

Turnuva Kuralları:

Turnuva 7’ye 7 ve tam saha oynanacaktır.

Her takım en az 7 en fazla 10 kişilik kadro listesini son kayıt tarihine kadar bildirmekle yükümlüdür. Kadroda olmayan kişiler turnuva oynanırken kadroya dahil edilmeyecektir

Her takımın kadrosunda A takımlarda oynamış (lisansı aktif) en fazla 4 adet lisanslı futbolcu bulundurabilecektir. (Bu oyuncular Süper Lig, 1.Lig, BTM 1.Lig veya BTM 2.Lig’den olabilir.)

Genç takım (U21) oyuncuları A takımlarda süre almış ise lisanslı kategorisinde, süre almamış ise lisanssız kategorisinde yer alacaktır.

Bu iki kurala uymayan takımlar diskalifiye edilecektir.

Her maç 7.30 dakikalık iki devreden toplam 15 dakika sürecek şekilde oynanacaktır.

BRTK