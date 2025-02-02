AKPA, Gazze’deki insani krize acilen son verilmesi çağrısında bulundu

AKPA Heyeti Başkanı Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nin (AKPA) Filistin ile ilgili oylamasını Filistin’li vekillerle izledi.

AKPA 8 Ocak Genel Kurul oturumunda, Hollandalı Raportör Saskia Kluit’in hazırladığı “Gazze’deki kadın, çocuk ve rehineler için insani krizin mutlak ve acilen durdurulması ihtiyacı” konulu rapor ve karar 90 evet, 18 hayırla kabul edildi. Hasipoğlu kararla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kararda İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı ve 15 ay devam eden saldırıların hayal edilemez bir insani krize neden olduğu, özellikle masum kadın ve çocukların Gazze’deki en büyük kurbanlar olduğunun belirtildiğini kaydetti.

Kararda, AKPA’nın İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunun belirtildiğini ve tüm taraflara kalıcı barışa ulaşılabilmesi için gerekli adımları atma çağrısında bulunulduğunu ifade eden Oğuzhan Hasipoğlu, Gazze Raporunun görüşülmesi ve oylanmasını, toplantı salonunda Filistinli Milletvekili ve Diplomat, Bernard Sabella ve Ahmed Abuhashish ile birlikte takip ettiğini kaydetti.

Hasipoğlu, İsrail ve yandaşı bazı ülkelerin şiddetli itirazlarına rağmen raporun oy çokluğuyla onaylanan karardan Filistinli vekillerin mutlu olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İki Filistinli vekille birlikte mecliste yan yan oturarak onların heyecanına ortak oldum. Artık Filistin’de iki devletli çözüm modelinde yeni bir dönem başlıyor. Filistinlilerin hayatlarını ve evlerini yeniden inşa etmek için gerçek barışa ve başta Anavatanımız Türkiye olmak üzere hakkaniyete inanan ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduklarını biliyorum. Filistin’li kadınlarının ve çocukların artık göçebe hayatlarının son bulup barış içinde yaşama hakkları gerçekleşmelidir. Avrupa Konseyi’nde Gazze Raporunun görüşülmesi ve oylanması sırasında Filistinli kardeşlerimiz, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti AKPA heyetlerine verdiğimiz desteklerden dolayı bizlere teşekkür ettiler. "