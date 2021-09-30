AKPA Sonbahar Dönemi Genel Kurul Toplantılarına Katılan Milletvekilleri, Temaslarını Tamamladı

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Sonbahar Dönemi Genel Kurul toplantısına katılan, AKPA Heyet Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan temaslarını tamamladı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Vekiller, AKPA Başkanı Rik Daems ve AKPA Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis ile bir dizi toplantı ve görüşme gerçekleştirdi. Vekiller temasları kapsamında, çeşitli ülkelerin vekilleri ile toplantı ve görüşmeler de gerçekleştirdi.

AKPA Genel Kurul toplantılarına katılan milletvekilleri ayrıca Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi, Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi ve diğer tüm komite toplantılarına katıldı.

Görüşmelerini tamamlayan heyet bu akşam KKTC’ye dönecek.

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30/09/2021 15:55