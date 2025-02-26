AKPA temsilcileri Cumhuriyet Meclisi'nde çalışma toplantısı düzenledi

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) temsilcileri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu üyeleriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki toplantının gündemini Taşınmaz Mal Komisyonu ve Güney Kıbrıs’ın yaptığı tutuklamalar oluşturdu.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, toplantının açılışında konuşan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AKPA heyetini Cumhuriyet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Hasipoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nde, Armağan Candan ile birlikte Kıbrıs Türk halkı adına seslerini duyurdukları tek platform olduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, yıllardır süren Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksızlıklar ile kısıtlamaların devam ettiğini ifade etti. Hasipoğlu, bu mücadelede, Türkiye Büyük Millet Meclisi vekillerinin Strasburg’da, komite toplantılarında ve Paris'te verdikleri desteğin önemli olduğunu belirtti.

Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkinliğini sorgulama girişimleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vekillerinin çabalarının bu toplantıda ele alınacağını söyledi.

-Canbey

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkan Vekili Mustafa Canbey de, Kıbrıs meselesinin uzun süredir tartışıldığını, ancak Rum tarafının samimiyetsiz tavırları ve meseleye şaşı bakması nedeniyle ilerleme sağlanamadığını belirtti. Canbey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile güçlü ilişkilerini sürdürerek sesini duyurmaya çalıştığını ifade etti.

Canbey, eşit ve egemen iki devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve uluslararası alanda eşit statü konusunun gündeme getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Canbey ayrıca, Taşınmaz mal meselesi, kapalı Maraş konusu ve diğer sorunlar hakkında çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Canbey, hazırlanan raporlarla KKTC’ye destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.

Konuşmaların ardından toplantıya geçildi.