Akpınar, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı andı

Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı andı.

Akpınar, anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurucusu olduğum üniversiteler ve kurumlarımızın, bağrında teşekkül ettiği ve sonsuza kadar varlığını devam ettireceği vatan toprağında, onu vatan yapabilmek adına gerçekleştirilmiş, ‘Milli Mücadele ve onun ölümsüz kahramanı’ Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, ebediyete intikalinin 13'üncü yılında şükran ve minnet ile yad ediyor, rahmet diliyorum.

Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, GAÜ Okullar Grubu ve bağlı kurumlar olarak ana misyonumuzun, onun en büyük ülküsü olan devletimizi sonsuza kadar devam ettirmek, aziz hatıratını unutturmamak, toplumsal ve siyasal emanetleri ile manevi mirasının gereklerini yerine getirebilmek olduğunu da bir kez daha teyit ediyoruz.

Geleceğimizin teminatı olan, bize bıraktığı en büyük mirası, 'devletimizi' ileriye götürmek ve yaşatmak için verdiğimiz yemin ile yolumuzda yürüyoruz. Yolunuz yolumuz, andınız andımız…Davanız davamızdır. Rahat uyu 'Toros'…"