Akpınar: Allah Türkiye'mize bu acıları bir daha yaşatmasın

ads ads ads ads
23/10/2024

ads
Akpınar: Allah Türkiye'mize bu acıları bir daha yaşatmasın

irne Milletvekili ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Asrın depreminde Adıyaman'da hayatını kayıp edenlerin kabirlerini  ziyaret etti.
Serhat Akpınar ,Türkiye'nin 11 ilinde binlerce cana mal olan ve şampiyon meleklerimizin adalet arayışında  geldiğimiz Adıyaman'da depremde hayatlarını kayıp eden çocuk ,genç yaşlı binlercesinin  kabirlerini ederek dualar ettik.
Akpınar,Çok üzücü ve acı bir manzara her yaştan insanımız bu  felakette enkaz altında kalarak can verdi.
Bizlerde  Şampiyon Meleklerimizin adalet arayışında  yine Adıyaman'a geldik.
Şampiyon Meleklerimizin adalet arayışında en başından beri  partimiz olarak  yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Akpınar,Yaşanan felaketler şunu gösteriyor ki deprem can almıyor insan hataları yüzünden bu  hayatlar gidiyor.
Temennimiz adaletin bir an önce tecelli edecek şekilde  suçluların cezasını almasıdır. 
Bu nedenle Türk Adaletine herdaim güveniyoruz. 
Asrın Felaketinde hayatını  kaybeden tüm canlara rahmet hayatta kalanlara da sabırlar diliyoruz.
Allah Türkiye'mize bir daha bu acıları yaşatmasın.

23/10/2024 13:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.