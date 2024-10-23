Akpınar: Allah Türkiye'mize bu acıları bir daha yaşatmasın

irne Milletvekili ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Asrın depreminde Adıyaman'da hayatını kayıp edenlerin kabirlerini ziyaret etti.

Serhat Akpınar ,Türkiye'nin 11 ilinde binlerce cana mal olan ve şampiyon meleklerimizin adalet arayışında geldiğimiz Adıyaman'da depremde hayatlarını kayıp eden çocuk ,genç yaşlı binlercesinin kabirlerini ederek dualar ettik.

Akpınar,Çok üzücü ve acı bir manzara her yaştan insanımız bu felakette enkaz altında kalarak can verdi.

Bizlerde Şampiyon Meleklerimizin adalet arayışında yine Adıyaman'a geldik.

Şampiyon Meleklerimizin adalet arayışında en başından beri partimiz olarak yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Akpınar,Yaşanan felaketler şunu gösteriyor ki deprem can almıyor insan hataları yüzünden bu hayatlar gidiyor.

Temennimiz adaletin bir an önce tecelli edecek şekilde suçluların cezasını almasıdır.

Bu nedenle Türk Adaletine herdaim güveniyoruz.

Asrın Felaketinde hayatını kaybeden tüm canlara rahmet hayatta kalanlara da sabırlar diliyoruz.

Allah Türkiye'mize bir daha bu acıları yaşatmasın.