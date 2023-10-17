Akpınar: Bu başarı akreditasyon konusunda verilen zorlu mücadelenin sonucu

DP Milletvekili Serhat Akpınar, Meclis Genel Kurulu'nda “KKTC’de Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik ve Yükseköğretimde Kamu ve Finans Kuruluşlarının Kıskacı” konulu güncel konuşma yaptı.

Akpınar, İsrail-Hamas arasında yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü ve dünyanın bu yaşananlara sessiz kalmasının vicdanlarını rahatsız ettiğini vurgulayarak, ateşkesin bir an önce sağlanması çağrısında bulundu.

Filistin halkına taziyelerini sunan Akpınar, bu insanlık dramını kabul edilemez bulduklarını belirterek, “Daha fazla insanlığa ihtiyaç var” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu kriz devam ederken dünya ekonomisini yeni krizlerin beklediğine işaret eden Akpınar, yüksek öğrenimde içinde bulunulan durumu değerlendirdi.

KKTC'de bu yıl 110 bin öğrencinin öğrenime başladığını ve bu başarının akreditasyon konusunda verilen zorlu mücadelenin sonucu olduğunu belirten Akpınar, bunun ekonomiye katkısının azımsanamayacağını söyledi.

Serhat Akpınar, pandemi döneminde yüksek öğrenimin finansal olarak desteklenmemesinden dolayı sonrasında yaşananların süreci zora soktuğunu ve kayıt dışılığı artırdığını kaydetti.

Plansız yapılan değişiklikler ve göç yasaları nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplara işaret eden Akpınar, içinde bulundukları kıskacın Türkiye'deki bankalar tarafından da zorlaştırıldığını savundu.

Bu sürece yetkililerin bir an önce dahil olması ve sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğini dile getiren Akpınar, üniversitelerin, dünyadaki benzerlerinin yaşamadığı sorunlarla da başa çıkmak için mücadele ettiğini belirtti.

Akpınar, üniversitelerin çağdaş eğitim vermek için desteklenmesi gerektiğini yineleyerek, bankalar başta olmak üzere üniversitelere uygulanan finansal baskının azaltılmasının zorunlu olduğunu söyledi.