Akpınar: Bu ziyaret bizler İçin çok önemliydi

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ın partiye yaptığı sürpriz ziyareti değerlendirdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Akpınar, Denktaş’ın partide bıraktığı izlere vurgu yaparak, ziyaretin birlik ve beraberlik mesajı taşıdığını ifade etti. Akpınar, ziyaretin DP'nin geçmişi ile geleceğinin buluşması anlamına geldiğini belirtirken, partinin Ocak 2025’te düzenlenecek ilk çalıştayı için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Akpınar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Önceki gün , hayatının büyük bir kısmını Kıbrıs Türk Siyasetine ve Demokrat Parti ye vakfetmiş Önceki Genel Başkanımız Sn Serdar Denktas ‘ın çok değerli ziyaretleri bizler için çok önemliydi . Genel Başkanımız Sn . Fikri Ataoğlu şahsında ve Partimiz adına kendilerine sonsuz teşekkürlerimi ve memnuniyetimi iletiyorum. Geçmişle Geleceğin buluşması olarak nitelendirdiğim , Birlik ve Beraberliğimizin asli devamı için çok yönlü hareket kararlılığımızın hayırlı olmasını diliyorum.

Halkımız ., Çocuklarımız , Gençlerimiz KKTC için sorumluluklarımız çok büyük .

Bugün ise Demokrat Parti 2025 ilk çalıştayımızın Ocak ayında yapılması kararını aldık .

Güzel adımlar sırasıyla gelecek !

Unutmayalım Gelecek Bizlerle Gelecek .

Birlik ve Beraberliğimiz her zaman daim olsun .

Yapacak çok işimiz var !"