Akpınar: Dr. Fazıl Küçük'ü saygı ve minnetle anıyoruz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Dr. Küçük ve Halkın Sesi” konulu güncel konuşmasında, yarın ölüm yıldönümü olması nedeniyle Dr. Fazıl Küçük’ten bahsetti.

Dr. Fazıl Küçük’ün toplum lideri olduğunu belirterek, saygı ve minnetle anan Akpınar, Küçük’ün kurduğu Halkın Sesi gazetesinden bahsederek, Küçük’ün başarılı bir girişimci de olduğunu kaydetti.

“Yarına ne bırakıyoruz?” diye soran Akpınar, “Benden sonra tufan” denme lüksü olmadığını vurguladı.

Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumunun geleceğini bugünkü gibi hayal etmediği görüşünü ortaya koyan Akpınar, Dr. Küçük’ün Halkın Sesi gazetesindeki ilk yazısından bir kesit okuyarak, konuşmasını tamamladı.