Akpınar: GAÜ çok ciddi sorunlar süreçlerle karşı karşıya bırakıldı

Demokrat Parti Genel Sekreteri, Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ’nün çok ciddi sorunsal süreçlerle karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Bir takım kişilerin adadaki yükseköğretim alanını kendi beklentileri doğrultusunda yönetme arzusu içinde bulunduğunu savunan Akpınar, “Sayın Cumhurbaşkanı ve YÖDAK buna alet olmamalı” dedi.

Akpınar tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın konuğu olan Akpınar, GAÜ ve yükseköğretimin genel sorunları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GAÜ’nün belli yapılar tarafından sürekli acımasızca itibarsızlaştırılmaya çalıştırıldığını savunan Akpınar, “2013 yılında kendisine yönelik hazırlanan sahte raporlarla, kamu bankalarındaki likit ve hareket yapılarının durdurulduğunu” söyledi.

- “Mezunlarımıza, öğrencilerimize ve çalışanlarımıza sorumluluklarımız var”

Akpınar, bu süreçleri aşabilme noktasında verdikleri mücadelenin halk tarafından bilinmediğini belirterek, şunları söyledi:

“Bunları anlatıyor olmakla beraber hedef alındığımı da biliyorum ancak sadece şahsım değil 60 bine yakın mezunumuz, binlerce öğrencilerimize ve çalışanlarımıza, ülkemize karşı büyük sorumluluklarımız var. Siyasi bir sorumluluk taşıyor olmam sebebi ile bunları şu an çok daha rahat dile getirebiliyorum ancak detaysal anlatıma girmem gerekirse eğer sanıyorum birçok kişinin de başı ağrıyacaktır.”

- “İçinde bulunduğumuz gerçekliği anlamalıyız”

Deprem Yasası ile ilgili açıklamalarının da çarptırıldığını ifade eden Akpınar, “Adı ne olursa olsun eğlence ve sosyalleşme alanları olsun, yapacağımız yatırımlarla ilgili olsun, beklemek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Daha tutarlı olunması gereken bir dönemdeyiz. Süreci daha doğru anlayabilmeli, anlayanlar olarak da bizlerin anlatabilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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31/03/2023 16:31