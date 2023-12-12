Akpınar: Girne Antik Limanımız büyük bir gururla resmi açılışa hazırlanıyor

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12/12/2023

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Akpınar: Girne Antik Limanımız büyük bir gururla resmi açılışa hazırlanıyor


Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Girne Antik Liman’ın resmi açılışa hazırlandığını ifade etti.

Akpınar'ın açıklaması şöyle:

“Girne Antik Limanı, dünya medeniyetler dizinin tarihi anıt eserleri arasında gururla yerini alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığımızın restorasyon çalışmaları sonucunda, Girne'mizin, dünya tarihinin önemli eserlerinden olan Girne Antik Limanımız büyük bir gururla resmi açılışa hazırlanıyor. Hayırlı uğurlu olsun.”

12/12/2023 19:20
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TAGS: Akpınar: Girne Antik Limanımız büyük bir gururla resmi açılışa hazırlanıyor
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