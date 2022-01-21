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Akpınar: Halkımızın doğru gördüğü kişilere muhakkak oy vermesi gerekiyor

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21/01/2022

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Akpınar: Halkımızın doğru gördüğü kişilere muhakkak oy vermesi gerekiyor

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayı Serhat Akpınar, halkı oyunu kullanmaya çağırdı.

DP’den verilen bilgiye göre, Akpınar katıldığı bir TV programında “Halkımızın boykot yapma veya oy kullanmama ve siyasete güvenmeme gibi bir düşünceyle karasızlık ortaya koyması demek KKTC’yi çok daha vahim bir sürece dahil etmek demektir. Bu nedenle bizim irademiz ile halkımız kendi kararı ile geleceği ve gelecek ile ilgili doğru gördüğü kişilere muhakkak oy vermesi gerekiyor” dedi.

Ekonomide ciddi düzenlemeler için istikralı bir hükümet gerektiğini belirten Akpınar, “Gerçek anlamda istikrara ihtiyacımız olduğunu dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

Yükseköğretim kurumlarının bilim üreten, araştırma kampüslerine dönüşmeye başladığını kaydeden Akpınar, “Önemli olan bundan sonra üniversitelerimiz ile birlikte ortak akıl ve vizyonla KKTC’yi araştırma ülkesi haline getirebilelim” dedi.

 

21/01/2022 17:26
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TAGS: Akpınar: Halkımızın doğru gördüğü kişilere muhakkak oy vermesi gerekiyor
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