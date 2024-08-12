Akpınar: Halkın İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Varlık Göstermek Şart

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, hafta sonu Girne İlçesi'nde düzenlenen geleneksel katılım gününe katıldı.

İlçe Yönetim Kurulu ile bir araya gelen Akpınar, önemli konular üzerinde istişarelerde bulundu. Halkın ihtiyaç duyduğu alanlarda partinin varlık göstermesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Akpınar, “Bazı yeni kararların alınması şart. Halkımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda varlık göstermek oldukça önemli. Bu konuda iç değerlendirme ve istişarelerimizi daha da yoğunlaştıracağız,” dedi.

Akpınar, tüm ilçelerde etkin bir varlık göstermeyi hedeflediklerini belirterek, bu sürece Girne'den başladıklarını ifade etti. Partinin, halkın taleplerine yönelik çalışmalarını artırarak sürdüreceğini dile getirdi.