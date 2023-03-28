Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı, milletvekillerinin güncel konuşmalarının ardından sona erdi.

Genel Kurul’da Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Küresel Resesyon ve KKTC” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Konuşmasında küresel bir resesyon yaşandığını ve Kıbrıs Türk halkının ise pandemi öncesinden bu yana ciddi resesyon yaşadığını kaydeden Akpınar, ülkedeki bankaların vatandaşı koruyacak araçları kullanmadığını anlattı.

Mahkemelerdeki alacak verecek davalarından bahseden ve ileriki süreçte bu davaların artacağı öngörüsünü ortaya koyan Akpınar, vatandaşların kaderlerine terk edildiğini söyledi.

Akpınar, mahkemelerde "haciz tehditleri" ve kararları altında olan yurttaşların korunması, Vakıflar İdaresi’nin "akıl dışı" diye nitelediği uygulamalarına son verilmesi gerektiğini belirterek, Hükümeti bu konuları süratle gündeme almaya çağırdı. Halkın bu yöndeki sorunlarına çare olmak için çalışacağını vurgulayan Akpınar, vatandaşı kendisi ve partisi ile iletişime geçmeye çağırdı.

“Meyhane” konusunda söyledikleri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Akpınar, dediklerinin arkasında olduğunu belirterek, "halk rehavetten çıkmalıdır" ifadesini kullandı. Gelecek için güven esaslı bir seferberlik başlatılması gerektiğini vurgulayan Akpınar, “Her bir KKTC vatandaşı bu seferberliğe tam destek vermeli” dedi.

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28/03/2023 18:16