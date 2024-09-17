Akpınar, hükümet ortağı UBP’nin eğitim politikasını eleştirmeyi sürdürdü
DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, hükümet ortağı UBP’nin eğitim politikasını eleştirmeyi sürdürdü
17/09/2024
Kanal T’de konuşan DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelerle istişare etmesini istedi.
Bakan Çavuşoğlu’nu değil, Bakanlığı, üniversiteleri bitirme noktasına kadar getirecek kararlardan vazgeçmeye davet eden Akpınar, UBP’ye ithafen, “ Alınan kararlardan haberimizin olmasını istiyoruz. Tepki koyuyoruz, soru soruyoruz, yanıt da almıyoruz. Biz de tavrımızı gerekirse yanıt alabilecek noktaya getiririz” dedi17/09/2024 16:45