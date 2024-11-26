Akpınar: Kara parayla mücadelede daha aktif olmalıyız

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26/11/2024

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Akpınar: Kara parayla mücadelede daha aktif olmalıyız

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı. Son günlerde gündeme gelen, İngiltere’den gelen bir araçta milyonlarca sterlin bulunduğu iddialarına değinen Akpınar, kara para ile mücadelede daha etkin olunması gerektiğini vurguladı.

Akpınar, bu tür olayların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) adını zedelediğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Kara paranın yönetiminin kontrol altına alınması için hemen bir yasa çalışması yapmamız gerekiyor. Gecikiyoruz. Kara para ile anılmak, KKTC’nin adını farklı mercilerde olumsuz etkiliyor."

26/11/2024 14:58
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TAGS: haber, kıbrıs
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