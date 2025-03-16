Akpınar: “Kıbrıs Türk Toplumunu Hak Ettiği Yere Taşımak Boynumuzun Borcu”

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16/03/2025

Akpınar: “Kıbrıs Türk Toplumunu Hak Ettiği Yere Taşımak Boynumuzun Borcu”

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Cenevre'de gerçekleştirilecek 5+1 Kıbrıs Müzakere Süreci öncesinde sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Akpınar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve müzakere heyetine başarılar dileyerek, sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için hayırlı olmasını temenni etti. Açıklamasında, Kıbrıs Türk toplumunun hak ettiği yere ulaşmasının önemine vurgu yapan Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın ilk saatlerinde Cenevre Kıbrıs Müzakere Programı için Ercan’dan ayrılmış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a müzakere görüşmelerinde Demokrat Parti olarak başarılar diliyoruz. Sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs Türk toplumunu, halk olarak olması gerektiği yere taşımak boynumuzun borcudur."

Heyet üyelerine de başarılar dileyen Akpınar, “Ortak akıl ve uzlaşı anlayışıyla tek vücut olma” temennisini dile getirerek, Cenevre’de gerçekleştirilecek müzakere sürecinin başarılı geçmesini dilediğini belirtti.

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TAGS: Serhat Akpınar, Cenevre, Ersin Tatar, Kıbrıs
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