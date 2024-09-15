Akpınar: Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek öğretim alanını bitirmeye mi kararlı?

DP Milletvekili Serhat Akpınar sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Milli Eğitim Bakanlığı KKTC Yüksek Öğretim alanını bitirmeye mi kararlı? Bu kararlılığın arkasındaki gerçekleri Koalisyon Hükümet Ortağı olarak bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşım şu şekilde;

"Milli Eğitim Bakanlığı KKTC Yüksek Öğretim alanını bitirmeye mi kararlı? Bu kararlılığın arkasındaki gerçekleri Koalisyon Hükümet Ortağı olarak bilmek istiyoruz .

KKTC de Üniversitelere , 25 yaşını tamamlamış 3. Dünya Ülkelerinden her hangi bir bireyin , Üniversitelerin , Lisans Programlarına kayıt yapmasını engelleme nedenleriniz nelerdir ?

3 . Dünya Ülkelerinden gelecek olan ve

Bir yükseköğretim kurumundan şartsız kabul alan uluslararası öğrencilerin kayıtları , vize işlemlerinin olumlu sonuçlanmasından sonra yapılır maddesinde !

Kabul ve Kesin Kayıt işlemleri sonlanmadan Uluslararası öğrenciler nasıl ve nerden vize alacaklar ? ne ücret ödeyecekler ?

Bugün Dünyanın her hangi bir yerinde 25 yaşını aşmış bir birey , Avrupa Birliği Üyesi bir ülkeye Üniversite Lisans eğitimi için gidebiliyor mu ?

Commonwealth Ülkelerine , Ortadoğu Ülkelerine , Asya Pasifik Ülkelerine , Orta Asya Ülkelerine , Amerika , İngiltere ve Güney Kıbrıs ‘a gidebiliyor mu ? Yanıtını Ben vereyim ! giriş şartlarını yerine getirmişlerse gidebiliyorlar .

Vize gerektiren ülkelere ön kabul aldıktan sonra dahi gidebiliyorlar mı ?

Yanıt : Evet

Ülke girişi için , halen vize işlemi yapılmamış olmasına rağmen Uluslararası Üniversiteler , Ön Kabul ve kesin kayıt işlemlerini yapabiliyorlar mı ?

Yanıt : Evet

Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak , Dünya Yüksek Öğretim Alanı içerisinde bir çekim merkezi olmak ve yerimizi her geçen gün daha da güçlendirmek istiyormuyuz ?

KKTC Yüksek Öğretim Politikamızın oluşması için neden halen bir çalışma yapılmıyor ?

Hükümet olarak KKTC Yüksek Öğretim Alanı için bir vizyonu çalışması ve veya bir vizyon hareketi var mı ?

Yaşıyor olduğumuz süreç KKTC Yüksek Öğretim Alanını adım adım bir yok oluşa götürüyor .

Haksız Rekabet ve çaresizliğin yaratacağı yıkımı Koalisyon Hükümeti olarak süratle ortadan kaldırmalıyız .

Başbakanlık bünyesinde daha önce de Başbakanımız Sn . Ünal Üstel Bey ‘in öngörmüş olduğu Yükseköğretim Koordinasyon Kurulunun oluşması artık kaçınılmazdır"