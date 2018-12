Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, hükümetin vergilendirme yasa tasarısı ile, KKTC’nin ayakta durmasını ve ülke tanıtımını yapan ilk kurulan üniversiteleri hedef aldığını ileri sürerek, bunun bir akıl tutulması olduğunu savundu. Akpınar, “ne veriyorsunuz ki, almak istiyorsunuz?” dedi.



GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, hazırlanan tasarıyla, yeni kurulan üniversitelere imtiyaz gereği duyulduğunu öne sürüp bunun gereğinin ne olduğunu sordu.



“Bugün 3. kez Lefkoşa’ya gidiyorum. Son YÖDAK Toplantısında aldığım haber, kaç gündür yağan yağmur ve sel felaketinin ötesinde bir felaket. KKTC’de ilk kurulan üniversiteler hedef alınarak bir yasa değişikliği hazırlandı. İlk açıklamayı Dışişleri Bakanı Özarsay yaptı” diyen Akpınar, açıklamada “Devletin kayıplarını engellemek” ifadesi kullanıldığını belirtti ve Bakanlar Kuruluna yönelik sorular yöneltti. Akpınar’ın soruları şöyle:



“1) KKTC’nin Dış Dünya tanıtımını yapan, saygınlığını her alanda artıran kim?



2) KKTC’nin her alanda Dünya ile eş zamanlı medeni değerlerde var olmasını sağlayan kim?



3) KKTC’nin öncü sektörü ne?



4) KKTC’nin ekonomik ve her alanda gelişiminin arkasında ki kim? Sanat, Kültür, Eğitim, Sağlık, Spor vs vs kim?



5) Bugün gururla söylediğiniz ve Güney Kıbrıs karşısında önde olduğumuz (bugün için) tek sektör ne?



6) Halkımızın her alanda, sadece ekonomik olarak değil; tüm alanlarda hizmet alabildiği sektör ne?

7) Sosyal Sorumlulukları ile tüm alanlarda oluşturduğu katma değerlerle, KKTC’yi geleceğine hazırlayan sektör ne?



8) Binlerce gencimize verdiği burslarla, mesleki yeterlilikte onları geleceğe hazırlayan sektör ne?



9) KKTC adı altında ARGE ve Araştırma Merkezlerini bünyesinde barındıran sektör hangisi?



10) Kusura bakmayın ama bugüne kadar ayakta kalmayı başaran; sürdürülebilir, ticari olmayan, kamu hizmeti veren ve Kıbrıs Türkü’nün yatırımcı olarak tüm inisiyatifini kullandığı hangi sektörünüz var?



11) Sayın. Başbakan’ım, Değerli Bakanlarım. Bu yanlış açılım ve düzenlemenizden vazgeçin.”



Akpınar açıklamasına şöyle devam etti:

“TC üniversiteleri kendi devletlerinden aldıkları katkı, destek ve değer ölçümlerine bakın. Siz sizin üniversitelerinize ne veriyorsunuz? Biz Dünya ile rekabet ediyoruz. Güney Kıbrıs’ın tüm Ambargo ve İzolasyonları ile uğraşıyoruz. Binlerce mezunumuz ile ülkemizi tüm dünyada temsil ediyoruz; var ediyoruz ve tanıtıyoruz. Değerli Bakanlarım; Biz elimizden geldiğince tüm yatırım ve açılım riskleri ile var olmaya, ülkemizin uluslararası yüzü olarak dünya ile küresel yükseköğretim hareketinde yarışmaya çalışıyoruz. Ne veriyorsunuz ki almak istiyorsunuz? Binlerce insanımız üniversitelerimizde hayat buluyor; geçim sağlıyor. Yeni kurulan birkaç üniversiteye imtiyaz sağlayacaksınız diye, üniversitelerin gelirlerinden yani öğrenci harçlarından vergi alarak kayıplarınızı gideremezsiniz. Beni sakın yanlış anlamayın; ancak tüm bakanlarımızın da ayni görüşte olduğunu düşünmüyorum. Şahsımı ve üniversitemi direk ve veya dolaylı hedef almak isteyebilirsiniz. Ben 35 yılımı verdim. Bu günlere; yüksek öğretimde ülkemizi nasıl getirdiğimizi, en iyi bilenim, Hata yapıyorsunuz!.”