Akpınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Küçük için anma mesajı yayımladı

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)-Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 41. yıl dönümünde şükran ve minnet ile yad ederek, rahmet diledi.

Akpınar, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 41. ölüm yıl dönümü sebebiyle üniversite ve kurumları adına yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Mücadelenin kıvılcımını ateşleyen, önderi olduğu varoluşun eşsiz mücadelesi ile Kıbrıs Türklerinin bir halk olarak tarih sahnesinde yer alabilmesini sağlayan liderimiz; Dr. Fazıl Küçük'ü ebediyete intikalinin 41. yıl dönümünde şükran ve minnet ile yad ediyor, rahmet diliyorum.

Kurucusu olduğum üniversiteler ve kurumlarımız; Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), GAÜ okullar grubu ve bağlı kurumlar; aziz varlığıyla, bir cemaati, Kıbrıs Türk halkına dönüştürürken; o halkın mücadelesini, 'Aşacağımız çok sarp ve çetin maniler vardır. Bizim neslimiz, aşılmaz zannedilen yollarda yürüyerek gayesine varan bir millettir. Bu dâva, memleket dâvası, gençlik dâvasıdır. Bizi kurtaracak millî bir mücadeledir.' şeklindeki ilke sözlerini; bugünün de, yarının da gençlerine anlatmaya devam edecektir. Şu dünyada; 'tüm yaralara' bakmasını bilen 'Dokor'... Veyahut, bir askerken en yüksek mertebesi; Yanı başındaki Türk ülkesindeki en yüksek dağın adıyla; O'na çok yakışan 'kod Ağrı'... rahat uyuyunuz.”