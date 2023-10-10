Akpınar: Yeni yasama yılında toplum odaklı siyaset anlayışını sürdüreceğiz

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Meclis Genel Kurulu’nda “KKTC’de Çevre İçin Sürdürülebilir Hedefler” konulu güncel konuşma yaptı.

Akpınar, ilk olarak depremde yaşamını yitiren çocukları andı, ailelere sabır diledi, adalet arayışında ailelerle birlikte olduklarını vurguladı.

Akpınar, yeni yasama yılında parti olarak toplum odaklı siyaset anlayışını sürdüreceklerini, ülke geleceğini her zaman düşüneceklerini ve kaygısını yaşayacaklarını kaydetti, reformlara destek istedi.

İklim değişikliği ve çevre ile ilgili yasaları önemsediklerini, insan yaşamına olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, gelecek nesillere güzel bir çevre bırakmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Akpınar, ülke olarak BM üyesi olmadıklarını ancak iklim kararlarının dışında kalmalarının söz konusu olamayacağını, o yüzden hükümetin santrallere filtre takılması için gerekli adımları yeni bütçede atmasının önemine işaret etti.

Akpınar, ülkede çevre ve iklim değişikliği konusunda gerekli adımların atılması, kurul oluşturulması ve sürdürebilir bir yapı oluşturulması gerekliliğine değindi.