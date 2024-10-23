Akpınar: Ziya Öztürkler teşekkürlerini tarafımıza gerekli görmemiş

ads ads ads ads
23/10/2024

ads
Akpınar: Ziya Öztürkler teşekkürlerini tarafımıza gerekli görmemiş

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Meclis Başkanı'nın seçim sürecinde DP ve YDP milletvekillerinin desteğini almasına rağmen kendilerine teşekkür etmemesini eleştirdi.

Akpınar’ın açıklaması şöyle:

Meclis Başkanımızın seçilmiş olmanın gücünü DP ve YDP Milletvekillerinden almış olduğunu unutmuş olduğunu görüyorum . Teşekkürlerini tarafımıza gerekli görmemiş . Şahsım ve DP adına Değerli Basınımızın dikkatine getirir ! her şeye rağmen ! taraflı görev ifa etme arzularında kendilerine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Meclisimizin  Meclis Başkanının kucaklayıcı ve bütünsel kabule haiz bir liderlik ortaya koymasını bekler yine de kendilerine başarılar diliyorum.

23/10/2024 20:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Akpınar: Ziya Öztürkler teşekkürlerini tarafımıza gerekli görmemiş
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.