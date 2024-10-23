Akpınar: Ziya Öztürkler teşekkürlerini tarafımıza gerekli görmemiş

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Meclis Başkanı'nın seçim sürecinde DP ve YDP milletvekillerinin desteğini almasına rağmen kendilerine teşekkür etmemesini eleştirdi.

Akpınar’ın açıklaması şöyle:

Meclis Başkanımızın seçilmiş olmanın gücünü DP ve YDP Milletvekillerinden almış olduğunu unutmuş olduğunu görüyorum . Teşekkürlerini tarafımıza gerekli görmemiş . Şahsım ve DP adına Değerli Basınımızın dikkatine getirir ! her şeye rağmen ! taraflı görev ifa etme arzularında kendilerine başarılar diliyorum. Cumhuriyet Meclisimizin Meclis Başkanının kucaklayıcı ve bütünsel kabule haiz bir liderlik ortaya koymasını bekler yine de kendilerine başarılar diliyorum.