Akpınar’a Azerbaycan’dan Teşekkür Plaketi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla, Azerbaycan Cumhuriyeti Hemreylik Bayramı ve Dağlık Karabağ Zaferi anısına teşekkür plaketi verildi.

GAÜ açıklamasına göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakanı Fuad Muradov'un başkanlığında düzenlenen Hemreylik Bayramı Kutlaması ve Diaspora Teşkilatları online toplantısında, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ın da aralarında bulunduğu toplam 43 kişiye plaket ve teşekkürname takdim edildi.

Akpınar’a, Azerbaycan Cumhuriyeti ve KKTC’de faaliyet gösteren diaspora teşkilatı Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti’ne olan desteği ile pandemi dönemi boyunca KKTC’de eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilere gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür plaketi verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, böyle bir ödüle layık görüldüğünden dolayı onur duyduğunu ifade ederek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Devlet Diaspora Bakanı Muradova’a teşekkürlerini sundu.

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29/12/2020 16:01