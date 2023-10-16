Akpınar'dan uluslararası topluma Gazze konusunda acil harekete geçme çağrısı

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, İsrail'in Gazze'ye yapacağı olası kara harekâtı öncesinde uluslararası topluma acil harekete geçme ve önlem alma çağrısında bulundu.

Akpınar, "Uluslararası toplum bir an önce bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine ve insani bir ateş kesin bir an önce yürürlüğe girmesini; sivillerin korunmasını, su ve yiyeceğe kolayca ulaşmasını; yerlerinden edilen siviller için insani acil yardım sistem ve merkezlerinin kurulmasını sağlamalıdır" dedi.

Akpınar yazılı açıklamasında, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmanın artan şiddeti ve sivillere yönelik tehditlerini büyük bir endişeyle izlediklerini belirterek, sivillerin hedef alınmasının insanlık değerleri ve ahlaki normlarla bağdaşmadığını kaydetti.

İsrail-Hamas çatışmasının sivillere ve dünya barışına daha fazla zarar vermemesi için Türkiye'nin arabuluculuk rolünün önemine vurgu yapan Akpınar, çatışmada sivillerin hedef alınarak bölge insanının acılarına yenilerinin ilave edilmesinden duyduğu endişeyi ifade etti.

“KKTC’li Türkler olarak biz bu acıları maalesef uygar dünyanın gözü önünde yaşadık bu nedenle bundan sonra kimsenin yaşamasını istemeyiz. İnsan hayatının kutsallığı üç semavi dinde belirtilmesine rağmen aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da bulunduğu masum yaşamlara karşı yapılan saldırılar hiçbir dini öğreti ve ahlaki değer ile uyuşmamaktadır” dedi.