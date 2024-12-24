Akpınar’dan YDP’ye zehir zemberek sözler

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 28. Koalisyon Hükümeti ve Demokrat Parti'ye yönelik yapılan açıklamalara zehir zemberek cevap verdi. Bu tarz söylemlerin DP'nin sabrını zorladığını ifade eden Akpınar, YDP içerisindeki bir grubu "kaos ve bozgunculuk yaratmakla" suçladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 28. Koalisyon Hükümeti ve Demokrat Parti’ye yönelik yapılan açıklamalara zehir zemberek cevap verdi. Bu tarz söylemlerin DP’nin sabrını zorladığını ifade eden Akpınar, YDP içerisindeki bir grubu “kaos ve bozgunculuk yaratmakla” suçladı.

Hükümete destek vermek yerine Truva atı rolüne soyunulduğu eleştirisinde bulunan Akpınar, “rüzgarsız havada size üfleyenler mi var?” diye sordu. Demokrat Parti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın feyziyle ülke geleceğine yön veren bir siyasi parti olduğunun altını çizen Akpınar, “Akıl dışı hareketleri ve kaosu benimseyen kişilerin, DP’nin ağırlığını kaldırması mümkün değildir. Dikkatli olun, altında kalabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar’ın yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“AKIL VE İZAN TUTULMASI GÜNLÜKLERİ 2.0

Demokrat Parti (DP) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının son milletvekili seçimlerinde göstermiş olduğu tercih ve teveccühleri doğrultusunda hükümet ortağı olarak 28nci Koalisyon Hükümetine elinden gelen gerekli desteği vermekte ve vermeye de devam edecektir. Ancak Yeniden Doğuş Partisi (YDP)’nin 23 Aralık 2024 tarihli Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 28nci Koalisyon Hükümeti ve ortağı olan DP’ye kendi iç sorunları bahane edilerek, amiyane tabirle sataşma yapıldığını üzüntü, hayret ve teessüf ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Aslında KKTC’ye, hükümete ve partimize YDP tarafından yapılan bu sataşmalar daha önceleri de yaşanmış, ancak hükümetin selameti ve siyasi etik anlayışımız açısından kendilerine sadece gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Maalesef YDP’nin içerisinde hem kendi parti misyonları, hem de ülke gerçekleri ile uyuşmayan bazı talihsiz kimseler bulunmaktadır. Bunlar kaos ve bozgunculuk yaratmak için kâh KKTC’nin anavatan Türkiye’ye kambur olduğunu, kâh kendilerinin de ortak olduğu koalisyon hükümeti ve ortağına dil uzatma cüretini gösterebilmektedirler. Bu grup sürekli kendini geliştirerek bir üst seviyeye, yani akil ve izan tutulması 2.0 versiyonuna geçmiştir. İnşallah KKTC halkının ve ülke menfaatleri açısından bu seviyede duracaklarını umuyoruz.

YDP içerisinde bulunan bu “kerameti kendinden menkul” gruba öncelikle mevcut koalisyon hükümetinin bir ortağı olarak seslenmek istiyoruz. Şu anda sizin de ortak olduğunuz hükümete destek vermek yerine niçin Truva atı rolüne soyundunuz? Rüzgarsız havada size üfleyenler mi var? Kendi parti içi sorunlarınızı bahane ederek niçin ülkeyi kaos ortamına çekmek istiyorsunuz?

Ayni bedbaht gruba bu defa da DP olarak seslenmek istiyoruz. DP; kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın feyzi ile kurulan , misyonunu tarihten alan, vizyonu ile KKTC’nin geleceğine bakan bir siyasi partidir. Akıl dışı hareketleri ve kaosu benimseyen , yapıcı olmaktan uzak , Sizin gibi kişilerin ağzına alınmayacak kadar da ulvi ve ağırdır. Dikkatli olun altında kalabilirsiniz! Sizlere DP olarak bir an önce ülke gerçeklerine dönmenizi, koalisyon mutabakatı gereklerine uygun davranmanızı, parti içi güç mücadelesinde bizleri dışarıda tutmanızı salık veririz.

Diğer bir sözümüz de çok kıymetli YDP seçmeninedir. YDP’nin içerisinde bulunan ve DP’ye dil uzatmaya tevessül eden bu grubun, sizlerin kıymetli iradesi ile uyuşmadığının farkında olarak sizleri ve bu grubu zinhar ayırt ettiğimizi belirtmek isteriz. Ayrıca şundan emin olunuz ki DP’nin sizlere kapısı ve gönlü her zaman açıktır.

DP bundan önce olduğu gibi koalisyon mutabakatı gereklerine uygun olarak hükümete gerekli desteği vermeye, KKTC halkının sorunlarının çözümüne destek olmaya ve büyüyerek güçlenmeye devam edecektir.

KAMUOYUNA SAYGI ILE DUYURULUR.”