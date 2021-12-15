Akpınar: Görev almaya hazırım

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, 2022 Erken Genel Seçimlerde Demokrat Parti’den Girne milletvekili adayı oldu.

Serhat Akpınar, adaylığı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Ailem ve Bizleri var eden Değerli Halkımız!

Sizden doğan, Sizlerle yıllardır tüm zorlukları birlikte yaşayan, göğüs geren , mücadele eden , Kendi Gerçekliğimizi yaşayan Bizler!

Ülkemizde var olan tüm yönetimsizliklere, yaşanan ve var olan olumsuzluklara karşı, Siz ve Sizin Sesi, Sizlerin Gücü olarak, Sizlerin izniyle, Geleceğimize yeni bir yön vermek,

Çocuklarımız, yarınlarımız olan gençlerimiz için, doğacak ve içimizden yaşam bulacak yeni nesillerimiz için görev almaya hazırım.

Öncelikli olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Sn. Fikri Ataoğlu‘nun Şahsında, DP Delegelerine, DP Meclis Üyelerine ve DP Milletvekili Adaylarımıza, Değerli kabulleri sebebiyle sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

Üzerimizdeki sorumluluğun önemini ve içerisinde bulunduğumuz kırılgan sürecin ağırlığını en iyi bilenlerinizdenim.

Yıllardır Gailem olan KKTC için yaptıklarımı bilen Sizler karşısına, Ülkemizde bir Yüksek Öğretim Alanını var eden ilk Üniversiteleşme hareketini başlatan ve kurmanın ötesine geçerek tüm dünyada ülkemizin tanınmasına katkı veren, Siz olarak Sizin Gücünüzle ve Bizim için sizden görev talep ediyorum.

BEN, SİZ olarak HAZIRIM ”

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15/12/2021 14:26