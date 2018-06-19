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AKPM'den 24 Haziran seçimlerine 33 gözlemci

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izlemek üzere Türkiye'ye 33 kişilik heyet göndereceğini açıkladı.

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19/06/2018

AKPM'den 24 Haziran seçimlerine 33 gözlemci
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Ukrayna'dan Olena Sotnyk'in başkanlığındaki 33 kişilik AKPM heyeti, 22 Haziran'da geleceği Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adayları ve parti liderleri ya da onların temsilcileriyle görüşmeyi de planlıyor.

YSK ve RTÜK'ün başkanları ve üyeleriyle görüşmeyi, medya ve sivil toplum temsilcileriyle biraraya gelmeyi de programına alan AKPM heyeti, ardından 24 Haziran'da seçimlerde gözlemcilik yapacak ve 25 Haziran'da Türkiye'den ayrılacak.

Daha önce Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Meclisi (AGİT PM) ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, seçim için Türkiye'ye gözlemci göndereceğini açıklamıştı.

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TAGS: akpm, haber, 24 haziran, seçim
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