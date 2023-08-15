Birçok insan Akrep burcu denildiğinde ya korkuyor ya da kaçıyor. Bunun sebebi biraz gizemli olmaları biraz da insanları analiz etme konusundaki olağanüstü yeteneği hakkında söylentilerin olması. Peki, gerçekten bu doğru mu? Akrep burçlarının özellikleri neler? Akrep burçlarının aşkı nasıl olur? İşte Akrep burcunun portresi...

Tutkulu ve hedef odaklı olan Akrep burçlarının özelliklerini sizler için derledik. Astrolojinin en gizemli burcu olarak öne çıkan Akrep burcunun portresi ilişkilerinizde işe yarayabilir. İşte Akrep burçları hakkındaki 10 gerçek...

1. AİLE VE EVLİLİK

Hiç kimse bir Akrep'in hayatına kolay kolay giremez. Nitekim ikinci, hayat arkadaşı seçiminde çok seçicidir, çünkü yanında güvenilir bir kişinin olmasını ister. Akrep tutarsızlığa ve uçarılığa dayanamaz. Küskünlükler ve dengesizlikleri kontrol edemediğinde evlilikleri tükenir. Akrep, aile hayatına, partnerine ve çocuklarına çok bağlıdır. Ebeveyn olan Akrepler kurallara bağlıdır. Akrep, çocuklarına her zaman cesur olmayı ve korkularını yenmeyi öğretmeye çalışır.

2. GİZEM

Akrep burçları sandık gibidir. Veri saklamayı iyi bildiği gibi zamanı gelince paylaşmayı da bilir. Özellikle sizi iyi tanıdıklarından emin değillerse, savunmasızlıklarını size asla göstermeyeceklerdir. Sessiz kalırlar ve duygularını, planlarını ve fikirlerini kendilerine saklarlar, bu da insan olarak başa çıkmalarını zorlaştırır.

3. AŞK

Akrep burcu tutkulu ve sahiplenicidir. Aşık olduğunda gözü delidir. Yaptığınız, düşündüğünüz, inandığınız vs. her şeyi bilmek isteyecektir. İlişkisinde kontrolcülüğü sever.

4. HEDEF

Bir Akrep için hiçbir şey imkansız değildir. Bir Akrep'e başarması için bir hedef verin, dünyayı değiştirmeyi bile düşünürler. İstediklerini elde etmek için her şeyi yapmaya hazır olan insanlardır. Gerçekten de özgüveni yüksek olan Akrep, yaptığı işten hiç şüphe duymaz ve başarmayı sonuna kadar hak ettiğini bilir. Bir kriz anında, keskin zekası onu kolayca beladan kurtarabilir. Düşmanlarının üstesinden gelmek için insanları davasına bağlamasına yardımcı olan cazibesi vardır.

5. SADIK

Göz korkutucu özelliklerine rağmen, başınız belaya girdiğinde yanınızda olmak için Akreplerden daha iyisi yoktur. Çok koruyucu ve sadık olduklarından, hayat size sırtını dönerse onlar destek olur. Öte yandan, onları incitirseniz yandınız. Akrepler sizi sevdikleri kadar nefret edebilirler ve ihanetinizi asla unutmazlar. Bir Akrep intikamın da zamanını bekler.

6.KISKANÇ

Akrepler çok kıskançtır. Kararlılıklarına ve zekalarına hiçbir şeyin karşı koyamayacağını düşündükleri için rekabeti kabul etmekte zorlanırlar ve kendi başarılarını hep başkalarınınkilerle karşılaştırırlar. Rekabetçi ruhları, günlük yaşamlarında kalıcı stres yaratır. Aşkta ödülü Akrep'in kıskançlığı kazanır. Tutkulu ama sahiplenici, şüpheci ve partnerinin sadakatsizliğinden korkar. Kıskançlığı mantıklı düşünmesini engeller.

7. KONTROL

Her şeyi kontrol etme isteği Akrep burcunun belirgin özelliklerindendir. Sevdikleri kişiler için neyin en iyi olduğunu bildiklerini düşünerek, genellikle onları kontrol etmeye çalışırlar Öte yandan, başkaları tarafından kontrol edilmekten nefret ederler.

8. DOSTLUK

Bir Akrep, en iyi arkadaşınız veya yeminli düşmanınız olabilir. Her şey ona karşı davranışınıza bağlı. İlişkinizin kurulması için Akrep size güvenmeye başlamadan önce zaman ayıracak ve sizi çok yakından gözlemleyecektir. Hata yaparsanız bir Akrep sizi asla affetmez veya size ikinci bir şans vermez.

9. HOBİLER

Akrep risk almayı sever. Ekstrem sporlar, spor salonu, boks, hava dalışı ve doğa yürüyüşü, stres atmasına ve heyecan verici deneyimler yaşamasına yardımcı oldukları için Akrep için harika aktiviteler olabilir. Akrep, duygularını ve yaratıcılığını serbest bırakmak için sanattan, müzikten veya tiyatrodan, heykel yapmaktan vb. zevk alabilir. Ayrıca mistik olan her şeye ilgi duyabilir.

10. KARİYER

Akrepler zorlukları sever ve zorluklarla yüzleşmekten korkmazlar ve çok çalışmaktan çekinmezler. Profesyonel dünyada, her şeylerini verirler ve kendi uzmanlık alanlarında en iyisi olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Soğukkanlılıkları ve kararlılıkları sayesinde genellikle tıp alanında cerrahlar, resüsitatörler ve patologlar gibi üstün performans gösterirler. Güçlü sezgileri ile psikolojiye de ilgi duyarlar. Müzik, sinema ve romantizmde de şansını deneyebilirler.