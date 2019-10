Akrep Burcu Yeni Ayının Burçlara Etkileri

2019 yılının en verimli ve işe yarayan yeni ayı bu sabah 06:40’da Akrep burcunda gerçekleşti. Akrep burcu dönüşüm zamanı demektir! Sizi geride tutan eski katmanları dökmenin yeni başlangıçlarının zamanı geldiğini kulağınıza fısıldar. Peki bu yeni ay burçları nasıl etkiledi? Uzman Astrolog Aygül Aydın, Akrep yeni ayının burçlara etkilerini anlattı...

Akrep yeni ayı, içindeki karanlığı kucaklamayı öğrenebileceğimiz, böylece ışığımızla dengeye getirebileceğimiz bir dönem. Eski kalan konular, itiraflar hatta içinizde kalan neler varsa konuşulmaya aday. Gafil avlanmayın, Mars-Satürn arasında meydan okuma açısı ve aynı anda gerileyecek. Merkür gezegeni biraz olsun yavaşlamanız gerektiğini ve neye ihtiyacınız varsa onunla olmayı seçmenizi tavsiye ediyor. İsyankâr olmak, sağa sola saldırgan olmak ya da ben dobrayım felsefesi adına insanları kırmak yapacağınız en son şey olmalıdır.



Bu yeni ay Uranüs etkili ve Merkür gerilemesi olan bir yeniay. Arkadan dönen işler ya da yaptığınız gizli planlar hep ortaya dökülür. Nasıl olduğunu hiç anlamazsınız. Akrep dolunayları enteresandır. İyi ve temiz bir geçmişiniz ya da niyetiniz varsa muhteşem ödülleri var. Ama birinin feleğine çomak sokmaya hazırlanıyorsanız vay halinize.​

Akrepteki bu yeni ayın yenilenen, temizleyici ve hatta güçlendirici bir potansiyeli var. Ancak bu potansiyelden en iyi şekilde yararlanmak için, ellerimizi kirletmeyi kabul etmemeliyiz.



İçimizde ve yaşamımızda bir yerlerde leke var ve bırakmayı reddettiğimiz şeyin enkazıyla tıkanmış bir sulak alan. Eski durumda, daha işlevsel ve daha uygun bir şeye yer açma fırsatını veriyoruz. Ruhun kayıp parçalarını geri almak ve kendimizi tamamlamak mümkün. Elinizden geleni yapın. Önce yükselen burcunuzu sonra kendi burcunuzu okuyarak yaşamınızdaki 15 günlük süreç için öngörünüzü yapın.

Koç: Olabildiğince yalnız kalmalıyım. Başardığım ne varsa ancak yalnızlığımın karşılığıdır.

Bu yeni ay senin 8. evinde gerçekleşiyor. Yaşam sana bir durumu başka bir durumla anlatmaya çalışıyor. Büyük bir ruhsal kırılma yaşıyorsun. Bu belki bir yüzleşmedir. Bu alanda gerçekleşen yeni ay muhtemelen çok duygusal ve yoğun bir deneyim oluyor. Tüm dönüşümler hem yıkımı hem de yaratımı içerir. Yani çok daha güçlü bir şeye dönüşmek için neyi yok etmeye hazırsın?



Toksik ilişkiler, bağlar ve olumsuz düşünce kalıpları ne olursa olsun. Tüm kalbinle emek verdiğin birine ya da bir işe izin vermek zor olabilir ama derinlerde bir yerde bunun senin geleceğin için en iyi karar olduğunu biliyorsun. Arkadan dönen ve senin için yapılan tüm olumsuz planların tersine döndüğünü göreceksin. Eğer birine sen bunları planlıyorsan işler sarpa saracak. Bu yüzden her koşulda iyi ve dürüst kalmayı ilke edin. Yaşam içinde yalnız kaldığın için kendini suçlama.

Boğa: İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman ayrılmalarına en yakın zamandır.

Bu yeni ay senin 7. evinde gerçekleşiyor. Bulunduğun ilişkiler veya ortaklıklarında görünmeyen, kasten gizlenmiş veya gözden kaçırılmış olan şeyleri tespit edeceksin. Bu belki yakın çevre ilişkilerin belki de eşin ya da dostluklarınla alakalı olabilir. Bu yüzden rahatın dışına çıkmak zorundasın. Daha da önemlisi, bire bir ortaklıklar büyüteç altına alınmıştır; İlişki içinde uzlaşma kabiliyetinle çok işleri yoluna koyabilirsin. Kullanıldığını düşünme.



İnsanlardan soğumak ya da yalnızlaşmayı seçmek senin için doğru bir karar değil. Ayrıca, heyecan verici bir iş girişimi ile ilerlemeye karar verebilirsin. Bu çok iyi olabilir ama gerekli sınırları belirlediğinden emin olmalısın. Uranüs gezegeni bu yeniay da sana taahhüt etmediğin bir şeyi yaptırabilir. Bir ilişkiyi bitirmek isterken asıl gerçek yüzleri tanıyabilirsin.​

İkizler: Kendimden başka hiçbir eksiğim yok.

Bu yeni ay senin 6. evini etkiliyor. Bu dönem çalışma zamanı. İç sıkıntıları ev huzursuzluk içinde bu yüzden oluşuyor. Kendini sürekli dinleme.Aksine çalışıp hizmet etmek seni onaracak. Oyunlarla zaman kaybedemezsin. Kendine yeni bir sağlık programı başlatmalısın. Bu yeni ay sana 12 Kasım sonrası yeni bir seviye sunmaya hazırlanıyor. Bunu senin, bu durumu nasıl değerlendireceğinle ilgili olacak. Kendine bir çalışma ve sağlık programı yapmalısın.



Şu an aldığın sorumluluklar ve öğrendiğin hiçbir şey tesadüf değildir. Çevrenin, sevdiklerinin veya ailenin sana yeniden güven kazanması için mükemmel bir dönemdesin. Seni oyalayan ilişkiler artık hayatından çıkmalı. Her şey senin istediğin zaman olmayabilir. Bir şeylerden kendini çekmek mümkün değil. Dikkatini toparla ve fazla ağırlıklarını at. Harika bir gelecek için çok çalışıp hizmetlerini ortaya sunmalısın.

Yengeç: Aşk olduktan sonra saadetsiz yaşanabilir.

Bu yeni ay, senin 5. evinde gerçekleşiyor. Yaratıcılık, romantizm ve aşk ile ilgili konuları temsil eden bu yerde bir yıldırım gücü ve ilham kaynağı düşecek. Gerçekten mutlu olmak istiyorsan içindeki çocukla derin bir bağlantı geliştir. Yaşamın sana sunduğu aşkı ya da sevgiyi belki de eğlenceyi korkusuzca yakalama zamanı geldi. Engellemeleri bırak, kendinden şüphe etme ve başkalarının ne düşündüğü ile ilgilenme. Doğuştan gelen neşe kaynağına, serbest akışlı yaratıcılığına ve yaşam arzuna dokunmalısın.



Mutlu olmayı hak etmediğin fikrini bırakman gerekir. İlişki içinde olduğun insanlara sevgi dersleri verme. Herkes senin kadar iyi ve yaratıcı seviyor olamayabilir. İlişkinde bir yerlerde kısa devre varsa bunu kökünden çözmelisin. İlişkinde gerekli ilgi ve alaka göremiyorsan bunun aşkla bir alakası yoktur. Gerçekleri kabul etmelisin. Mutluluğunu ele geçirmelisin. Yaratıcılık gereken projeni dünyaya gösterme zamanı. Başka birine aşık olabilirsin. Ya da kendine yeniden saygı duymayı seçebilirsin. Kısaca kendinize acıyarak ve başkalarını suçlayarak kopamadığını ilişkilerde ruhunuzu kaybetmeyin.​

Aslan: Kalbinin manzara değişikliğine ihtiyacı var.

Bu yeni ay senin 4. evinde gerçekleşiyor. Kendine tamamen dürüst olmanı gerektiren bir yolculuğa başlıyorsun. Güvenli hissetmek için neye ihtiyacın var? İşler olur da ters giderse geri dönecek kadar kime güveniyorsun? Hayatının bu yönlerinde seni bekleyen beklenmedik bir şey olursa nasıl ilerleyeceksin. Belki de bazı şeyleri yeniden tasarlaman, sevdiklerinle olan sorunları tekrar değerlendirme zamanı.



Artık değişmek zorundasın. Sürekli aynı yerde yaşamayabilirsin ya da sürekli annenin ya da babanın emekli parası ile kendi hayatını sürdüremeyebilirsin. İyi olan ve dürüst olan yolu seçmelisin. İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulan biri olabilirsin ama bunu kendi egona yenik düşerek mahvetmemelisin. İhtiyaç duyulmak kullanılmak demek değildir. Kariyer evini tetikleyen devrimci Uranüs sana güzellikler getirmeyi planlıyor.

Başak: Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.

Bu yeni ay senin 3. evinde gerçekleşiyor. Son zamanlarda dünya senden çok şey istedi ve sen takdire şayan bir mücadele verdin. İletişim kurabilmek ve yeni güçlü bağlantılar için bazı bilgilere ihtiyacın var. Bu bilgileri bulamadığın için harekete geçemiyor olabilirsin. Telefon, bilgisayar veya maillerin ile ilgili bazı eski yazışmaları toparlıyorsun. Günlük rutin sorumlulukların sana gereksiz şeyler yapıyormuşsun hissi verebilir.



Gereksiz bir can sıkıntısı ve ne yapacağını bilememe duygusu çevreni eleştirmeye doğru seni sürükleyebilir. Bu tuzağa düşmemelisin. Meşgul olmalısın ve bu meşguliyetin senin için geleceğe yönelik işler üzerinde olmalıdır. Sadece karar ver ve devam et. Neden endişeleniyorsun? Ayrıca zihninizi genişlet ve yeni bir şey öğrenmek iste. Zihni beslemek genellikle hiç sıkılmamak için iyi bir yoldur. Yeni bir sözleşme yaklaşıyor. Bu proje sayesinde yakın çevrenizin güncellenmesi söz konusu.​

Terazi: Bir kafes kuş aramaya çıkmış.

Bu yeni ay senin 2. evinde oluşuyor. Kaynaklar ve ortak varlıklar, samimiyet ve öz değer artık hepsi ortaya dökülüyor. Bütçenizi yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir. Kişisel envanterini tespit etmelisin. Bu sadece maddi değil. Manevi olarak da kime ödemen gereken ne borcun kaldı? Ya da artık sana ödenmesi gereken nedir? Bu yeni ay profesyonel hedeflerini konuşman ve isteklerini açıklığa kavuşturman için harika. Artık hissettiklerini konuşma vakti geldi. Bugüne kadar herkese güven verdin ama seni kim güvende hissettirdi?



Kendine doğru soruları sormalısın. Maddi anlamda bolluk arayışından daha çok manevi bolluğa ihtiyacın olduğunu sana hatırlatmak isterim. Her zorluğun içinde bir kolaylık vardır. Sadece bazen sabırla beklemen gerekir. Tüm gayretlerinin karşılığını alıyor musun? Hatır için mi orada duruyorsun? Bunun bedeli nedir? Kendi değerini ve isteklerini ortaya koyma zamanı. Partnerinin senin üzerinden sağladığı imkanları belki de hatırlatman gerekli.​

Akrep: Beklemesini bilen bir insanın hiçbir şeyden taviz vermesine gerek yoktur.

Bu yeni ay senin 1. evinde gerçekleşiyor. Diğerlerine göre daha avantajlısın. Güneş üzerinde ve parlıyorsun. Şimdi, sıra dışı olmanın ve kendi şartlarını ortaya sunmanın zamanı geldi. Artık sen eski sen değilsin ve hiçbir şey sen istemediğin sürece eskisi gibi olmayacak. Kimsenin senin için belirlediği beklentilere uymak zorunda değilsin. Özgün olmak ve kaybettiğin kendine dönmek için şansın dönüyor. Bu şansları kullanmalısın. Uzun süredir bırakamadığın kötü ilişkilerle kendine zarar verdin ama artık kendine kötülük yapmaktan vazgeçmelisin.



Unutma, sen ancak ve ancak gücünü ve inancını inkar ederek de kendine kötülük yapabilirsin. Kendine ait olmasını istediğin yaşamın temellerini kurmalısın. Partner ya da yaşam ortağın zor bir sınav içinde olabilir. Belki bazı konular seni doğrudan ilgilendirmiyor ama dolaylı yoldan ona bağlısın. Herkesin sorumluluğunu alamazsın. Biraz bırakmayı öğrenmelisin. Direk seni ilgilendirmeyen konuları artık üzerinde taşıma. Başkalarını bir yola sokmuş olabilirsin ama ya sen!

Yay: Zayıflıklarımız gücümüzdür. Acıdan kurtulma konusunda gücün var.

Bu yeni ay sizin 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu durum senin hayal dünyandaki bağlılığı kuvvetlendirerek muhtemel olan gerçeklikten kopmana neden olabilir. Bu yeniay adeta güneşin sizin burcunuza geçmeden önceki pillerinizi şarj etme yeni ayıdır. Bilinçaltının içinde olan bazı sorunları gerçekten kucaklamak için zaman ayırmalısın. Bu dönem bazı sırları kabul ediyor olmalı ve bazı sırları da koruyor olmalısın.



Bazı zayıflıklar senin güçlü yönlerini temsil eder. Seni üzen şeyleri kendi içinde keşfetmelisin. Kendinizi affederek ve başkalarını affederek iyileşme sürecine başlayın. Unutmayın ki affetmek, artık bir şeyin sizin üzerinizde güç sahibi olmasına izin vermeyeceğiniz anlamına gelir.

Oğlak: En kötüsü de sahip olmadığın şeylere ait olmandır.

Bu yeni ay sizlerin 11. evinizde gerçekleşiyor. Bir konuda seçim yapmak zorunda olduğunu göreceksin. Bu belki eş, belki aşk belki de arkadaşların veya iş birliklerinle ilgili değişimi işaret ediyor. Çalışma ortamların da sorunları çözümlüyorsun. Önümüzdeki iki hafta boyunca kendini hedeflerini güncellemek veya yerine yeni şeyler koymak için zaman ayırmalısın. Düşündüğünden daha fazlasını başardığını görebilirsin.



Sağlığın ve mutluluğun için tüm dikkatini toparlamalı ve bunu hayatına kazandırmalısın. Bununla birlikte, çevrendeki birinden sana gelen şaşırtıcı haberler ortaya çıkabilir, bu durumda, eylemlerine karar vermelerine izin vermemelisin. Kaderini sadece seçimlerinle sen kontrol edebilirsin. Rutinlerini ve iş planını düşünmek yerine daha eğlenceli yollar bulmalısın.

Kova: Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir.

Bu yeni ay senin 10. evinde gerçekleşiyor. Kariyerin veya eğitim hayatın da oldukça yoğun ilerleyen bir dönem içinde olabilirsin. Gerçekten hedeflerini belirlemen ve ciddi bir konsantrasyon içinde olman gereken bir dönemdesin. Asıl problem senin gibi her şeyi hızlı kavrayan birinin yeterli motivasyonu hala sağlayamıyor oluşu. Şimdi bu yeni ay ile birlikte derinleşiyorsun ve yeni hedefler ekliyorsun. Aradığın itibar veya statü için bu yeni ay sonrası güzel gelişmeler içerisine girebilirsin.



Kariyer planların için 2019 yılında gerçekleşen en güzel gökyüzü olayının senin için bu olduğunu söyleyebilirim. Kapı açılıyor gibi gözüküyor, bu yüzden şaşırtıcı haberlerin yoluna çıkması mümkün. Ne olursa olsun, harekete geçmeden önce her şeyi tam olarak değerlendirdiğinden emin olmalısın. Eski ilişkilerinden biri ile bağlantı kurabilirsin. Eğer hayatında devam eden bir ilişkin varken eski biri hayatına girmeye çalışırsa dikkat et. Bunu uzun vadede sürdüremezsin.​

Balık: Kimseye kendinizi anlatmak için uğraşmayın, herkes sizi kendi işine geldiği gibi görür.

Bu yeni ay 9. evinde gerçekleşiyor. Seni yeni bir macera içerisine çekiyor. Yaptığın her şeyi bırakıp bilinmeyen, sıra dışı bir yere uçmanın zamanı gelmiş olabilir. Uzun zamandır neye inandığını sorguluyordun. İşte bu yeni ay ile birlikte inandığın şeyi bulup ona doğru ilerliyorsun. Artık gerçekten kendin olmak ve bulunduğun yeri benimsemek istiyorsun. İçindeki o hırçınlık aslında kendini bir türlü anlatamıyor oluşun. Kimsenin yükünü taşımak zorunda değilsin.



Bunu yaparken de olaylara yeni bir açıdan bakmayı ve zaman zaman bir adım geri atmayı biliyor olman lazım. Geçmişte umursamadığın ve senin ilgini çekmeyen teklifler şimdi önüne başka bir formatta geliyor olabilir. Sonuçta, gelecekteki niyetlerinin tohumlarını ekmek için verimli bir dönem de olduğunu bilmeni isterim. Bu Akrep Yeni Ayı, en derin arzularını en iyi şekilde beslenmesi için toprağın zengin ve verimli olması adına ayıklama yapmanı da istiyor. Ağaçların daha iyi çıkması için biraz budama yapman gerekebilir. Bunu iç sesinle çok rahat halledeceksin.



Kaynak Fotoğraflar: Pixabay, iStock

28/10/2019 10:41