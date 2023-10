Az sayıda burç, biraz tartışmalı da olsa, Akrep kadar sağlam bir üne sahiptir. Akrep Takımı, hayatın hemen hemen her alanına sızan ateşli tutkuları ile bilinir. Hadi, 23 Ekim 2023'ten 21 Kasım 2023'e kadar uçmaya hazır olun, çünkü resmi olarak Akrep mevsimi başlıyor...

Muhtemelen biliyorsunuz, yılda 12 astrolojik mevsim var ve her biri yaklaşık bir ay sürüyor. Her mevsim farklı bir burçla ilişkilendirildiği için, hepsinin kariyerinizden aşk hayatınıza kadar her şeyi etkileyebilecek kendi havaları var.

Amerikalı sertifikalı astrolog Donna Page'e göre, bu özel Akrep mevsiminde, hayatınızdaki yoğunluğu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaya büyük önem vereceksiniz. Ama bu kadarla kalmıyor. İşte Akrep mevsimi boyunca burcunuzun bekleyebileceği diğer şeyler.

Akrep mevsimi burcunuz için ne anlama geliyor?

Bu yılın Akrep mevsimi sizi her türlü seviyede etkileyecek, ama en çok, insanlarla derinlemesine ilişki kurmayı arzulayacaksınız. Yüzeysel sohbetlere hiç ilgi duymayacaksınız - insanların neyin işaret ettiğini anlamak istiyorsunuz.

Ve, burada konuştuğumuz şey Akrep olduğundan, derin bağlantı arzunuz aşk hayatınıza da yayılıyor. Sevgilinizle fiziksel olarak bağlandıktan sonra, daha da bağlanmak için ciddi konuşmalar yapmayı arzulayacaksınız.

Ancak bu süre zarfında farkınıza varıldığından emin olmak isteyeceksiniz. Geçmişte belki sevgilinize biraz daha toleranslı olurdunuz, ancak ihtiyaçlarınız olduğunu ve bunları ifade etmenizin daha fazla kabul edilebilir olduğunu belirteceksiniz.

Ayrıca, hayatınızdaki tutkunuzu bulmak için sağlam bir zaman harcayacaksınız. Yani, sabahları yataktan kalkmanızı sağlayan motivasyon nedir, alarmınızın çığlığı dışında? Cevap “Bilmiyorum” ise, gerçekten dalabileceğiniz yeni bir hobi arayışında bulacaksınız kendinizi. Belki gitar çalmayı öğrenirsiniz veya hakkında düşündüğünüz o yoga öğretmenliği kursuna katılırsınız. Ne olursa olsun, dişlerinizi gerçekten batırabileceğiniz bir şeylerin olması, sizi ciddi anlamda enerjik hissettirecek.

Son olarak, hayatınız ve duygusal iyiliğiniz hakkında derin düşüncelere hazır olun. Sizi zihinsel olarak neyin aşağı çektiğini anladığınızda, onu durdurmak için adımlar atabileceksiniz.

Akrep mevsimi her burcu etkileyecek, ancak Akrep ve Boğa en çok hissedecek.

Akrep mevsimi yılınızın geri kalanını nasıl etkileyecek?

Hayatınızdaki önemli insanlarla ilişkilerinizi derinleştirmek asla zarar vermez, çünkü bu, gelecekte de sürecek daha sıkı bağlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Aşk cephesinde, yoğun, tutkulu bir şekilde ileriye dönük romantik ilişkilerinize yaklaşım şeklinizi değiştirmeye yardımcı olabileceğini unutmayın. Belki daha zengin, daha derin bir bağlantı kurmanın ilişkinizi çok daha sıcak hale getirdiğini göreceksiniz. Ya da belki partneriniz ve/veya kendiniz hakkında bir şeyler öğrenirsiniz ve ciddi bir şeye hazır olmadığınızı fark edersiniz. Her halükârda, durduğunuz yeri mümkün olan en kısa sürede anlamanız iyi olur.

Elbette, istediğiniz ve ihtiyacınız olan şeyler için konuşmak asla kötü bir şey değildir. Kendi özgün benliğiniz olmak için de aynısı geçerlidir.

Bekleyen işleri halletmek için harekete geçeceksiniz. Sorunları hallettikten sonra eğlenceli günler sizi bekliyor.

22/10/2023 12:47