AKSA 1. Lig'de Zirve Yarışı Kızışıyor!

Play-off Yarışında Büyük Mücadele

İlk 5 sıradaki takımların birbirine yakın puanları, ligdeki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Üçüncü sıradaki Atoll Kozanköy KSK (39 puan), dördüncü sıradaki Türk Ocağı Limasol SK (37 puan) ve beşinci sıradaki Yeniboğaziçi DSK (36 puan) üst sıralardan kopmamak için mücadele ediyor.

Düşme Hattında Büyük Tehlike

Ligin alt sıralarında ise Çanakkale TSK için işler oldukça zor görünüyor. 5 puanla ligin son sırasında bulunan takım, kümede kalma umudunu sürdürmek için mucizelere ihtiyaç duyuyor. Üst sıralara çıkmaya çalışan Vadili TÇBSK (14 puan) ve Ünimar Maraş GSK (16 puan) da kümede kalma mücadelesi veriyor.

Önümüzdeki Haftalar Kritik!

Ligin son düzlüğüne girilirken, zirve ve kümede kalma mücadelesi nefes kesen bir rekabetle devam edecek. Önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçlar, şampiyonluk yarışında ve düşme hattında büyük değişiklikler yaratabilir.

Futbolseverler, AKSA 1. Lig’de heyecan dolu karşılaşmaları büyük bir merakla takip etmeye devam edecek.