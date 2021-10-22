Aksa A2 Birinci Lige bakış
22/10/2021
Birinci Ligin gençler kategorisinde Esentepe 5 maçta 5 galibiyetle kayıpsız zirvede bulunuyor. Esentepeyi birer yenilgileri olan Yeniboğaziçi ve CB Gençlik Gücü takımları izliyor . A kategorisinde 5'te 5 yaparak kayıpsız lider olan Gençler Birliği'nin gençleri tam tersine 5 maçta puansız olarak ligin son sırasında yer alıyor.
Gol krallığı:
7 GOL:
SERTAN BULUT (Gençler birliği)
6 GOL:
NAZMİ SAVAŞ (Yeniboğaziçi)
5 GOL
YENER ERTUNALILAR (Çanakkale)
MUHAMMET MUSTAFA KIRMIZIYÜZ (Gençler Birliği)
HAMDİ İŞKEY (Yalova)
4 GOL
EMRE ÇAM (Gençlik Gücü)
CAN BABAHAN (Değirmenlik)
MUSTAFA SOYTÜRK (Esentepe)
DOĞANALP ARIKAN (Yeniboğaziçi)
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