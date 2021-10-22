Aksa A2 Birinci Lige bakış

Birinci Ligin gençler kategorisinde Esentepe 5 maçta 5 galibiyetle kayıpsız zirvede bulunuyor. Esentepeyi birer yenilgileri olan Yeniboğaziçi ve CB Gençlik Gücü takımları izliyor . A kategorisinde 5'te 5 yaparak kayıpsız lider olan Gençler Birliği'nin gençleri tam tersine 5 maçta puansız olarak ligin son sırasında yer alıyor.

Gol krallığı:

7 GOL:

SERTAN BULUT (Gençler birliği)



6 GOL:

NAZMİ SAVAŞ (Yeniboğaziçi)

5 GOL

YENER ERTUNALILAR (Çanakkale)

MUHAMMET MUSTAFA KIRMIZIYÜZ (Gençler Birliği)

HAMDİ İŞKEY (Yalova)



4 GOL

EMRE ÇAM (Gençlik Gücü)

CAN BABAHAN (Değirmenlik)

MUSTAFA SOYTÜRK (Esentepe)

DOĞANALP ARIKAN (Yeniboğaziçi)

Sonuçlar:

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22/10/2021 08:28