Aksa A2 Birinci Lige bakış

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22/10/2021

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Aksa A2 Birinci Lige bakış

Birinci Ligin gençler kategorisinde Esentepe 5 maçta 5 galibiyetle kayıpsız zirvede bulunuyor. Esentepeyi birer yenilgileri olan Yeniboğaziçi ve CB Gençlik Gücü takımları izliyor . A kategorisinde 5'te 5 yaparak kayıpsız lider olan Gençler Birliği'nin gençleri tam tersine 5 maçta puansız olarak ligin son sırasında yer alıyor.

Gol krallığı:

7 GOL:
SERTAN BULUT (Gençler birliği)

6 GOL:
NAZMİ SAVAŞ (Yeniboğaziçi)

5 GOL
YENER ERTUNALILAR (Çanakkale)
MUHAMMET MUSTAFA KIRMIZIYÜZ (Gençler Birliği)
HAMDİ İŞKEY (Yalova)

4 GOL
EMRE ÇAM (Gençlik Gücü)
CAN BABAHAN (Değirmenlik)
MUSTAFA SOYTÜRK (Esentepe)
DOĞANALP ARIKAN (Yeniboğaziçi)

 

Sonuçlar:

Puan durumu:

 

Program:

22/10/2021 08:28
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TAGS: Aksa A2 Birinci Lig
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