Aksa A2 süper lige bakış
21/10/2021
Süper Ligin gençler kategorisi olan A2 de Mağusa Türk Gücü'nün müthiş başarısı sürüyor. Sarı yeşillikler 5 maçta 5 galibiyet attıkları 43 gole karşılık kalelerinde gol görmeden zirvede liderlik yapıyor.
Yenilgisi olmayan ve kalesinde sadece 1 gol gören Yenicami gençleri de MTG'nin takipçisi olarak zirvede yer alıyor. 5 maç sonunda puanla tanışamayan Girne Halk Evi ve Mesarya ise ligin alt sıralarını paylaşıyorlar.
Gol krallığı:
18 GOL
BARAN DERİN (Mağusa Türk Gücü)
11 GOL
ARDA EREN METİN (Doğan Türk Birliği)
5 GOL
BARIŞ DOLU (Mağusa Türk Gücü)
4 GOL
MERT AKBATU (Lefke)
MUHAMMET EMİN IŞIK (MTG)
ANIL UÇMAZ (Gönyeli)
ABDULLAH ÇOMUNOĞLU (M. A. Yeşilova)
EMİRHAN ÇİL (Yenicami)
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