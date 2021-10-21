Aksa A2 süper lige bakış

Süper Ligin gençler kategorisi olan A2 de Mağusa Türk Gücü'nün müthiş başarısı sürüyor. Sarı yeşillikler 5 maçta 5 galibiyet attıkları 43 gole karşılık kalelerinde gol görmeden zirvede liderlik yapıyor.

Yenilgisi olmayan ve kalesinde sadece 1 gol gören Yenicami gençleri de MTG'nin takipçisi olarak zirvede yer alıyor. 5 maç sonunda puanla tanışamayan Girne Halk Evi ve Mesarya ise ligin alt sıralarını paylaşıyorlar.

Gol krallığı:

18 GOL

BARAN DERİN (Mağusa Türk Gücü)

11 GOL

ARDA EREN METİN (Doğan Türk Birliği)

5 GOL

BARIŞ DOLU (Mağusa Türk Gücü)

4 GOL

MERT AKBATU (Lefke)

MUHAMMET EMİN IŞIK (MTG)

ANIL UÇMAZ (Gönyeli)

ABDULLAH ÇOMUNOĞLU (M. A. Yeşilova)

EMİRHAN ÇİL (Yenicami)

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21/10/2021 09:44