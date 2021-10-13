Aksa A2 Süper Lig'e Bakış

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13/10/2021

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Aksa A2 Süper Lig'e Bakış

Süper Ligin genç takımlar düzeyindeki kategorisinde de 4 hafta geride kaldı. Zirvede lider olarak bulunan Mağusa Türk Gücü ve takipçisi Gönyeli puan kayıpsız olarak yollarına devam ediyorlar. Henüz mağlubiyetle tanışmayan Yenicami ve Küçük Kaymaklı'nın zirve takibi sürüyor. Henüz puanla tanışmayan Mesarya ve Girne Halk Evi takımları ise ligin dibine çökmüş durumda.

GOL KRALLIĞI

14 GOL
BARAN DERİN - MTG

11 GOL
ARDA EREN METİN - DTB

4 GOL
MUHAMMET EMİN IŞIK - MTG
ANIL UÇMAZ - GÖNYELİ
EMİRHAN ÇİL - YENİCAMİ

3 GOL
BERKE BAFLI - BÜY
ATAY YILDIZ - MTG
EREKN AKSAL - TOL
ABDULLAH ÇOMUNOĞLU - M. A. YEŞİLOVA
BARIŞ DOLU - MTG
ARDA GECE - MTG

Toplu sonuçlar:

Puan Durumu

Program:

13/10/2021 08:22
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TAGS: Aksa A2 Süper Lig
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