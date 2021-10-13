Aksa A2 Süper Lig'e Bakış

Süper Ligin genç takımlar düzeyindeki kategorisinde de 4 hafta geride kaldı. Zirvede lider olarak bulunan Mağusa Türk Gücü ve takipçisi Gönyeli puan kayıpsız olarak yollarına devam ediyorlar. Henüz mağlubiyetle tanışmayan Yenicami ve Küçük Kaymaklı'nın zirve takibi sürüyor. Henüz puanla tanışmayan Mesarya ve Girne Halk Evi takımları ise ligin dibine çökmüş durumda.

GOL KRALLIĞI

14 GOL

BARAN DERİN - MTG

11 GOL

ARDA EREN METİN - DTB

4 GOL

MUHAMMET EMİN IŞIK - MTG

ANIL UÇMAZ - GÖNYELİ

EMİRHAN ÇİL - YENİCAMİ

3 GOL

BERKE BAFLI - BÜY

ATAY YILDIZ - MTG

EREKN AKSAL - TOL

ABDULLAH ÇOMUNOĞLU - M. A. YEŞİLOVA

BARIŞ DOLU - MTG

ARDA GECE - MTG

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13/10/2021 08:22