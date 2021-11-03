Aksa Birinci Lig görünüm

7'nci haftası oynanan ligde Dörtyol dışında yenilgisiz takım kalmadı.

Puan kayıpsız lider Gençler Birliği'ni yenen Çetinkaya zirveyi de iyice karıştırdı. Gençler Birliği'nin ardından Dörtyol, Değirmenlik, Çetinkaya ve Karşıyaka zirveyi zorluyor.

Ligde puansız tek takım Bostancı Bağcıl süpriz bir sonuçla CB Gençlik Gücü karşısında ilk puanını alınca puansız takım kalmamış oldu. Çanakkale, Görneç, Düzkaya ve Bağcıl'ın alt sıralardaki durumları ise sürüyor.

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03/11/2021 08:29