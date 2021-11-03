Aksa Birinci Lig görünüm

7'nci haftası oynanan ligde Dörtyol dışında yenilgisiz takım kalmadı.

ads ads ads ads
03/11/2021

ads
ads
ads
Aksa Birinci Lig görünüm

7'nci haftası oynanan ligde Dörtyol dışında yenilgisiz takım kalmadı.

Puan kayıpsız lider Gençler Birliği'ni yenen Çetinkaya zirveyi de iyice karıştırdı. Gençler Birliği'nin ardından Dörtyol, Değirmenlik, Çetinkaya ve Karşıyaka zirveyi zorluyor. 

Ligde puansız tek takım Bostancı Bağcıl süpriz bir sonuçla CB Gençlik Gücü karşısında ilk puanını alınca puansız takım kalmamış oldu. Çanakkale, Görneç, Düzkaya ve Bağcıl'ın alt sıralardaki durumları ise sürüyor. 

Gol krallığı:

Sonuçlar: 

Puan Durumu:

Program:

03/11/2021 08:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Aksa Birinci Lig
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.