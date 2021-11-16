Aksa Birinci Lig görünüm

Aksa Birinci Lig’de 9. Haftada lider değişti. Lider Gençler Birliği’nin yenilmesi ve Çetinkaya’nın seri galibiyetlere devam etmesi ile yeni lider Çetinkaya oldu. Dörtyol’un kendi sahasında CB Gençlik Gücü’ne yenilmesi ile ligde namağlup takım da kalmamış oldu.

Görneç tek puanla ligin dibinde kalırken Bostancı Bağcıl aldığı Düzkaya galibiyeti ile moral buldu.

GOL KRALLIĞI:

GÜVENÇ SAKALLIOĞLU - 10

Karşıyaka

BERKANT İSTANBUL - 9

Dörtyol

AYBERK PAYAS - 7

Dörtyol

ESİN SONAY - 6

Karşıyaka

İBRAHİM KÖSE - 5

Çetinkaya

TURGUT KAÇAR - 5

Miracle Değirmenlik

SEZER TOKBAŞ - 5

Karşıyaka

AHMET KARA - 5

Gençler Birliği

ÖMER KAYGUSUZ - 5

Çetinkaya

ABDURRAHMAN BENGİ - 4

Görneç

CENKER YAZAR - 4

Gençler Birliği

ERTAN BULUT - 4

Çetinkaya

CEMİL AWWAD - 4

Yeniboğaziçi

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16/11/2021 10:04