Aksa Birinci Lig görünüm
Aksa Birinci Lig’de 9. Haftada lider değişti
16/11/2021
Aksa Birinci Lig’de 9. Haftada lider değişti. Lider Gençler Birliği’nin yenilmesi ve Çetinkaya’nın seri galibiyetlere devam etmesi ile yeni lider Çetinkaya oldu. Dörtyol’un kendi sahasında CB Gençlik Gücü’ne yenilmesi ile ligde namağlup takım da kalmamış oldu.
Görneç tek puanla ligin dibinde kalırken Bostancı Bağcıl aldığı Düzkaya galibiyeti ile moral buldu.
GOL KRALLIĞI:
GÜVENÇ SAKALLIOĞLU - 10
Karşıyaka
BERKANT İSTANBUL - 9
Dörtyol
AYBERK PAYAS - 7
Dörtyol
ESİN SONAY - 6
Karşıyaka
İBRAHİM KÖSE - 5
Çetinkaya
TURGUT KAÇAR - 5
Miracle Değirmenlik
SEZER TOKBAŞ - 5
Karşıyaka
AHMET KARA - 5
Gençler Birliği
ÖMER KAYGUSUZ - 5
Çetinkaya
ABDURRAHMAN BENGİ - 4
Görneç
CENKER YAZAR - 4
Gençler Birliği
ERTAN BULUT - 4
Çetinkaya
CEMİL AWWAD - 4
Yeniboğaziçi
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