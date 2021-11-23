Aksa Birinci Lig Görünüm

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23/11/2021

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Aksa Birinci Lig Görünüm

Gençler Birliği koltuğu geri aldı 

Aksa Birinci Lig’de geçen hafta liderliği Çetinkaya’ya kaptıran Gençler Birliği bu hafta kendi sahasındaki ilk gece maçını kazanıp, Çetinkaya’nın da yenilmesi ile koltuğuna geri döndü.

Çetinkaya ve Karşıyaka’nın yenilmesi ile zirve iyice karıştı ve M. Değirmenlik ile Dörtyol liderin arkasına yerleşti. 

Alt sıralarda ise B.bağcıl’ın arka arkaya maç kazanması sonrasında orta sıralara kadar olan takımlar bile çemberin içinde kaldılar.

Gol Krallığı

BERKANT İSTANBUL
Dörtyol  -  13 GOL

GÜVENÇ SAKALLIOĞLU
Karşıyaka  - 10 GOL

AYBERK PAYAS
Dörtyol - 7 GOL

ESİN SONAY
Karşıyaka - 6 GOL

İBRAHİM KÖSE
Çetinkaya - 5 GOL

TURGUT KAÇAR
Miracle Değirmenlik -  5 GOL

CENKER YAZAR
L. Gençler Birliği -  5 GOL

ERTAN BULUT
Çetinkaya - 5 GOL

SEZER TOKBAŞ
Karşıyaka - 5 GOL

AHMET KARA
L. Gençler Birliği - 5 GOL

ÖMER KAYGUSUZ
Çetinkaya - 5 GOL

İLYAS YILMAZ
Miracle Değirmenlik -  5 GOL 

ABDURRAHMAN BENGİ
Görneç - 4 GOL

SÜLEYMAN BAYIR
Mormenekşe - 4 GOL

OYTUN ÇORBA
Yeniboğaziçi - 4 GOL

CEMİL AWWAD
Yeniboğaziçi - 4 GOL

23/11/2021 10:45
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TAGS: Aksa Birinci Lig
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