Aksa Birinci Lig Görünüm
23/11/2021
Gençler Birliği koltuğu geri aldı
Aksa Birinci Lig’de geçen hafta liderliği Çetinkaya’ya kaptıran Gençler Birliği bu hafta kendi sahasındaki ilk gece maçını kazanıp, Çetinkaya’nın da yenilmesi ile koltuğuna geri döndü.
Çetinkaya ve Karşıyaka’nın yenilmesi ile zirve iyice karıştı ve M. Değirmenlik ile Dörtyol liderin arkasına yerleşti.
Alt sıralarda ise B.bağcıl’ın arka arkaya maç kazanması sonrasında orta sıralara kadar olan takımlar bile çemberin içinde kaldılar.
Gol Krallığı
BERKANT İSTANBUL
Dörtyol - 13 GOL
GÜVENÇ SAKALLIOĞLU
Karşıyaka - 10 GOL
AYBERK PAYAS
Dörtyol - 7 GOL
ESİN SONAY
Karşıyaka - 6 GOL
İBRAHİM KÖSE
Çetinkaya - 5 GOL
TURGUT KAÇAR
Miracle Değirmenlik - 5 GOL
CENKER YAZAR
L. Gençler Birliği - 5 GOL
ERTAN BULUT
Çetinkaya - 5 GOL
SEZER TOKBAŞ
Karşıyaka - 5 GOL
AHMET KARA
L. Gençler Birliği - 5 GOL
ÖMER KAYGUSUZ
Çetinkaya - 5 GOL
İLYAS YILMAZ
Miracle Değirmenlik - 5 GOL
ABDURRAHMAN BENGİ
Görneç - 4 GOL
SÜLEYMAN BAYIR
Mormenekşe - 4 GOL
OYTUN ÇORBA
Yeniboğaziçi - 4 GOL
CEMİL AWWAD
Yeniboğaziçi - 4 GOL