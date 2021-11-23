Aksa Birinci Lig Görünüm

Gençler Birliği koltuğu geri aldı

Aksa Birinci Lig’de geçen hafta liderliği Çetinkaya’ya kaptıran Gençler Birliği bu hafta kendi sahasındaki ilk gece maçını kazanıp, Çetinkaya’nın da yenilmesi ile koltuğuna geri döndü.

Çetinkaya ve Karşıyaka’nın yenilmesi ile zirve iyice karıştı ve M. Değirmenlik ile Dörtyol liderin arkasına yerleşti.

Alt sıralarda ise B.bağcıl’ın arka arkaya maç kazanması sonrasında orta sıralara kadar olan takımlar bile çemberin içinde kaldılar.

Gol Krallığı

BERKANT İSTANBUL

Dörtyol - 13 GOL

GÜVENÇ SAKALLIOĞLU

Karşıyaka - 10 GOL

AYBERK PAYAS

Dörtyol - 7 GOL

ESİN SONAY

Karşıyaka - 6 GOL

İBRAHİM KÖSE

Çetinkaya - 5 GOL

TURGUT KAÇAR

Miracle Değirmenlik - 5 GOL

CENKER YAZAR

L. Gençler Birliği - 5 GOL

ERTAN BULUT

Çetinkaya - 5 GOL

SEZER TOKBAŞ

Karşıyaka - 5 GOL

AHMET KARA

L. Gençler Birliği - 5 GOL

ÖMER KAYGUSUZ

Çetinkaya - 5 GOL

İLYAS YILMAZ

Miracle Değirmenlik - 5 GOL

ABDURRAHMAN BENGİ

Görneç - 4 GOL

SÜLEYMAN BAYIR

Mormenekşe - 4 GOL

OYTUN ÇORBA

Yeniboğaziçi - 4 GOL

CEMİL AWWAD

Yeniboğaziçi - 4 GOL

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23/11/2021 10:45