Aksa Birinci Lig'de görünüm

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26/10/2021

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Aksa Birinci Lig'de görünüm

Altıncı haftası geride kalan Aksa Birinci Lig'de Gençler Birliği fırtınası sürüyor.

6'da 6 yapan kırmızı siyahlı İskele ekibi liglerin puan kayıpsız tek takımı. Yenilgisiz bir diğer takım Dörtyol'un lideri takibi sürerken, iddialı takımların kazanarak zirveye yaklaşmaları dikkat çekiyor.

Ligin dibinde olan puansız takımlardan Görneç ilk puanını alırken, Bostancı Bağcıl henüz puanla tanışmadı.

GOL KRALLIĞI

6 GOL:

Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka)

Berkant İstanbul (Dörtyol)

4 GOL

Abdurrahman Bengi (Görneç)

Ahmet Kara (Gençler Birliği)

Cenker Yazar (Gençler Birliği)

TOPLU SONUÇLAR

PUAN DURUMU

PROGRAM

 

26/10/2021 09:00
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TAGS: Aksa Birinci Lig
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