Aksa Birinci Lige bakış

Beşinci haftası geride kalan Aksa Birinci Ligde yenilgisiz ve puan kayıpsız tek takım Gençler Birliği zirvedeki yerini koruyor. Gençler Birliği'ni yenilgisi olmayan diğer takım Dörtyol izliyor. Ligde tek beraberlikle bir puanı olan Çanakkale, puanla tanışamayan Görneç ve Bostancı Bağcıl ise ligin son sıralarında kötü günler geçiriyor.

Gol krallığı:

5 GOL

Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka)

Berkant İstanbul (Dörtyol)

4 GOL

Ahmet Kara (Gençler Birliği)

3 GOL

Şükrü Hilmi Erdoğan (Esentepe)

Ömer Kaygusuz (Çetinkaya)

Hasan Özçelik (Maraş)

Cenker Yazar ( Gençler Birliği)

Tayfun Doğan ( China Bazaar Gençlik Gücü)

Hakan Demir (Yalova)

Ertan Bulut (Çetinkaya)

Abbas Osum (Çetinkaya)

Turgut Kaçar ( Miracle Değirmenlik)

Selçuk Dilik (Yalova)

Sonuçlar:

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20/10/2021 08:28