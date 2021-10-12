Aksa Birinci Lig'e Bakış

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12/10/2021

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Aksa Birinci Lig'e Bakış

Aksa Birinci Ligin dördüncü haftası geride kalırken zirvede puan kayıpsız tek takım Gençler Birliği var. İskele ekibini Dörtyol, Karşıyaka ve Maraş takip ediyor. Ligin ilk iki sırasındaki Gençler Birliği ve Maraş namağlup ünvanlarını koruyor. Görneç, Bostancı Bağcıl ve Çanakkale ligin puanla tanışmayan takımları olarak puan sıralamasında son sıraları paylaşıyorlar.

Gol krallığı:

4 gol:
Güvenç (Karşıyaka), Berkant (Dörtyol)

3 gol:
Şükrü (Esentepe), H. Özçelik (Maraş), Ertan (Çetinkaya), Tayfun (C.B. Gençlik Gücü)

Toplu sonuçlar:

Puan Durumu:

Program:

12/10/2021 11:59
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TAGS: Aksa Birinci Lig
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