Aksa Fotofest 2021 başvuruları devam ediyor

Aksa Enerji sponsorluğunda bu yıl altıncısı düzenlenen Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’na başvurular 20 Eylül’de son buluyor. Toplam 30 bin TL ödül verilecek yarışmanın temaları ise “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa”, “Serbest Renkli / Siyah Beyaz” olarak belirlendi.

Kıbrıs halkının enerjisini etkileyici sanat fotoğraflarıyla temsil etmek ve farklı fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir arada sergilemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın başvuruları devam ediyor. Yarışma bu yıl, “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa” ve “Serbest Renkli/Siyah Beyaz” temalarıyla düzenleniyor.

KKTC vatandaşları ve KKTC’de yasal olarak ikamet eden herkesin katılabileceği yarışmanın başvuruları 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Sonuçların 30 Kasım’da duyurulacağı 6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması Sergisi ve ödül töreniyle ilgili tüm detaylar pandemi koşulları göz önünde bulundurularak ayrıca açıklanacaktır.

Yalnızca dijital eserlerin kabul edileceği yarışmaya başvurular www.aksaenerjikibris.com internet sitesi üzerindeki başvuru formu aracılığıyla yapılmaktadır.

Toplam 9 ödül

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği ve Girne Fotoğraf Derneği’nin destek verdiği yarışma kapsamında, 3 ayrı kategoride ve 30 bin TL değerinde 9 ödül verilecek.

Yarışma kapsamında tüm adaylar arasından her bir kategoride birinci seçilen eserler 5 bin TL, ikinciler 3 bin TL, üçüncüler ise 2 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

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09/09/2021 09:50