AKSA Fotofest ödülleri veriliyor

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30/11/2021

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AKSA Fotofest ödülleri veriliyor

Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.00'da açıklanacak.

Üç kategoride dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinliğin ardından sergilemeye değer görülen 58 eserin yer aldığı sergi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği, Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği, Diyafram Fotoğraf Sanatı Derneği ve Girne Fotoğraf Derneği’nin destek verdiği yarışma kapsamında, her bir kategorideki ödüller sahiplerini bulacak.

30/11/2021 09:27
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TAGS: AKSA Fotofest ödülleri, kktc
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