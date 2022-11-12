Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarını devlet devralıyor

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim şirketine olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayınlandı

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12/11/2022

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Kıb-Tek’in AKSA’ya borçlarını devlet devralıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim şirketine olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısı  Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu, görüş ve önerilere açıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun AKSA Enerji Üretim Anonim şirketine olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin yasa tasarısını dünkü Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle halkın bilgisine sundu. Gerçek ve tüzel kişiler, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla görüş ve önerilerini, Tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecek.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan yasa tasarısı şöyle:

 

 

12/11/2022 11:18
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TAGS: aksa, haber, kıbrıs
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