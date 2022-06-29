Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki enerji santrali yatırımıyla bilinen AKSA, ülkenin elektriksiz kalmaması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede son günlerde meydana gelen elektrik ve akaryakıt sıkıntısı Maliye Bakanlığı ve Aksa’nın ortak çalışması ile asgariye indiriliyor. Elde edilen bilgilere göre şu an KKTC’ye bin 500 tonluk bir gemi geldi ve tahliyesi devam ediyor. AKSA, KIB-TEK’e yakıt transferine devam ediyor. AKSA şu ana kadar ükeye 350 tondan fazla yakıt sağladı. AKSA, KKTC’de elektrik kesintisinin daha az olması için full kapasite çalışmalarına hızla devam ediyor. Ancak yakıtın az olmasından kaynaklı KIB-TEK şu anda daha düşük kapasiteyle çalışıyor. Maliye Bakanlığı’nın da ülkede herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve vatandaşın mağdur olmaması adına yoğun çabası sürüyor.

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29/06/2022 17:05